Videogame decisamente insolito questo Snowrunner di Saber Interactive e Focus Home, con fuoristrada e camion, ma lontano dai canoni del genere racing più tradizionale: un approccio tranquillo, ma non per questo meno impegnativo, che ci è piaciuto un sacco e che vi raccontiamo nella nostra recensione. Nei mesi scorsi è stata pubblicata la versione per la console portatile Nintendo Switch, e sono uscite diverse espansioni: a queste si aggiunge l’ultimo pacchetto, dedicato a due delle fuoristrada più iconiche di sempre.

OFF-ROAD CIVILI La nuova espansione si chiama Jeep Dual Pack, e non fa nulla per tener nascosto il suo contenuto: si tratta di due vere e proprie leggende del fuoristrada, le Jeep Wrangler Rubicon e la Renegade. Non quelle nuove, intendiamoci, ma proprio quelle storiche. Fanno parte, come altri modelli, della gamma CJ (Civilian Jeep) del marchio, celebri perché sono state le prime auto a quattro ruote motrici prodotte in serie per uso non espressamente militare. Il resto, come si suol dire, è storia.

Jeep Dual Pack, la nuova espansione di Snowrunner: una schermata di gioco

COPIE VIRTUALI, MA FEDELI Le auto presenti nel gioco, oltre che essere riprodotte in maniera estremamente fedele, simulano con precisione le sospensioni Jeep, uniche nel loro genere, capaci di grandi prestazioni nelle aree rocciose e altri terreni impervi. Perfette, insomma, per affrontare le più difficili missioni del gioco.

DOVE COMPRARLO Il pacchetto SnowRunner – Jeep Dual Pack è già incluso nel Pass Anno 2 del gioco, che comprende altre espansioni e tutti i contenuti delle stagioni, tra cui nuove mappe e missioni. Volendo il DLC può anche essere acquistato separatamente: costa 5,99 euro su Steam o Epic Store per la versione PC del gioco, o sugli store di Microsoft, Sony e Nintendo se invece possedete il gioco in versione Xbox, Playstation o Switch.

18/09/2021