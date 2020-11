TUTTI IN FUORISTRADA Il simulatore off-road di Saber Interactive e Focus Home Interactive ci è piaciuto davvero un sacco, come potete leggere nella nostra prova, e non potevamo quindi non parlarvi della nuova espansione, disponibile da oggi e intitolata Season 2: Explore & Expand.

CONTENUTI STAGIONALI Questa nuova stagione introduce diversi contenuti per i possessori del pass stagionale, o del singolo pacchetto extra:

Due nuove mappe ambientate nello Yukon (Canada): Flooded Foothills e Big Salmon Peak. Entrambe le mappe misurano 4 km² , andando ad aumentare del 50% la mappa originale

ambientate nello (Canada): Flooded Foothills e Big Salmon Peak. Entrambe le mappe misurano 4 km² , andando ad aumentare del 50% la mappa originale Tre nuovi veicol i: il CAT 770G, il più grande autocarro prodotto dalla casa, il CAT TH357D AG, un versatile carrello sollevatore e il KRS 58 “Bandit”, un veicolo 8x8 equipaggiato con una gru per missioni di soccorso

i: il CAT 770G, il più grande autocarro prodotto dalla casa, il CAT TH357D AG, un versatile carrello sollevatore e il KRS 58 “Bandit”, un veicolo 8x8 equipaggiato con una gru per missioni di soccorso Nuove meccaniche di gioco : sarà possibile infatti costruire nuovi impianti di lavorazione dei minerali

: sarà possibile infatti costruire nuovi impianti di lavorazione dei minerali Numerose nuove possibilità di personalizzazioni per i veicoli

CONTENUTI PER TUTTI All’interno della seconda stagione di SnowRunner ci sono anche contenuti per tutti i giocatori, anche se non possiedono il Season Pass: nella fattispecie, due nuove sfide, due nuovi Xtreme Cargo, missioni nelle regioni del Tajmyr e dell’Alaska, e ulteriori possibilità di customizzazione dei mezzi.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il nuovo pacchetto Season 2: Explore & Expand di Snowrunner è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC. Può essere acquistato come pacchetto a parte, al prezzo di 6,99 euro, oppure all’interno del pass stagionale, al prezzo di 24,99: qui dentro trovate anche la prima stagione, e vi assicurate la terza, oltre a una serie di ulteriori contenuti extra. Se ancora non l’avete comprato, Snowrunner è disponibile nella versione liscia, oppure Premium, che comprende i pacchetti extra, al prezzo di 69,99 euro su console (PS4 e Xbox One) e di 59,99 su PC.