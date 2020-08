FIERA VIRTUALE Ogni anno, a fine agosto, si tiene a Colonia la più importante fiera dei videogiochi a livello europeo, che ospita centinaia di migliaia di gamer provenienti da tutto il mondo, per scoprire le novità e i migliori videogame in arrivo. Quest’anno, come tutte le altre manifestazioni aperte al pubblico, anche gamescom si sta svolgendo in forma solo virtuale.

FINALI IN CORSO In questa cornice Ford ha organizzato la finale della prima edizione del Fordzilla Cup, al termine del quale verrà incoronato il primo campione del suo team di esport. Le gare sono trasmesse sul profilo Twitch del team Fordzilla. Non solo: ha anche presentato TeamFordzillaP1, l’auto da corsa realizzata grazie all’inedita collaborazione tra la casa dell’Ovale Blu e la community dei gamer.

250MILA GAMER Nei mesi scorsi i giocatori sono stati consultati su Twitter tramite appositi sondaggi, chiedendo loro di esprimersi in merito a scelte come posizione di guida, stile dell’abitacolo, trasmissione, ruote più o meno scoperte e quant’altro. Sulla base di queste indicazioni i designer Ford hanno poi sviluppato due prototipi: il sondaggio conclusivo ha decretato come vincitore assoluto quello realizzato da Arturo Ariño, designer di esterni di Ford, che si è aggiudicato la vittoria con l’84% dei voti. Nel complesso, in questi mesi, sono stati più di 250.000 i gamer coinvolti in questo insolito e divertente esperimento.

ISPIRATA ALLA GT Ariño si è ispirato per il design della sua vettura alla supercar Ford GT, creando un’auto capace di modificare dinamicamente le proprie dimensioni, allungandosi sui rettilinei ad alta velocità e accorciandosi per muoversi con maggior agilità nei tracciati più tortuosi. Al momento Ford è in trattative con uno sviluppatore di videogame per l’inserimento della TeamFordzillaP1 all’interno di un gioco di corse, così da poterla provare “su strada”.

ANCHE DAL VERO Da ultimo, Ford ha intenzione di realizzare entro la fine dell’anno un modello a grandezza naturale della TeamFordzillaP1. Anche se, difficilmente, sarà in grado di muoversi e, soprattutto, di modificare le sue dimensioni con la pressione di un tasto.