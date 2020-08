MANCA POCO AL VIA Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, l’attesa è quasi terminata: tra dieci giorni arriverà in tutti gli store (fisici e virtuali) Project Cars 3, il nuovo gioco di corse di Slightly Mad Studios pubblicato da Bandai Namco Entertainment, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam.

TANTE NOVITÀ Tra le novità del terzo capitolo della serie racing di Slightly Mad Studios riguardano principalmente la modalità Carriera, con un garage virtuale dove conservare, ammirare e potenziare le proprie fuoriserie, con una pletora di pezzi di ricambio e accessori aftermarket. Ancora, nel gioco saranno presenti oltre 140 tracciati, con possibilità di correre di giorno, di notte, in una delle quattro stagioni, e in ogni condizione meteo possibile e immaginabile, col sole a picco o in un terribile acquazzone, con tutto quel che comporta in termini di temperatura e condizioni della strada.

211 AUTO! Per far passare il tempo nell’attesa del 28 agosto, Codemasters (che produce il gioco, ed è anche la casa che realizza il bellissimo F1 2020) ha pubblicato l’elenco completo di tutte le auto presenti nel gioco al momento della sua uscita, e che sono la bellezza di 211 (duecentoundici). Altre ne arriveranno con gli aggiornamenti e le espasioni dei prossimi mesi, ma già così c’è di che leccarsi i baffi. Eccole tutte, divise per categoria:

AUTO STRADALI

Marca Modello Anno Acura NSX ’20 2020 Alpine A110S 2019 Aston Martin DB11 2017 Aston Martin Vantage GT12 2015 Aston Martin Vantage AMR 2019 Audi R8 V10 Plus 5.2 FSI quattro 2015 Audi TTS Coupé 2019 BAC Mono 2017 BMW 2002 Turbo 1973 Bugatti Chiron Sport 2019 Caterham Seven 620 R 2015 Chevrolet Camaro ZL-1 2017 Chevrolet Corvette Z06 2016 Chevrolet Corvette Stingray 2020 Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 Dodge Viper ACR 2017 Ferrari 288 GTO 1984 Ferrari 458 Speciale A 2015 Ferrari Enzo 2003 Ferrari F12tdf 2016 Ferrari F40 1987 Ferrari LaFerrari 2015 Ford Escort RS1600 1972 Ford GT 2016 Ford Mustang 2+2 Fastback 1966 Ford Mustang GT 2015 Honda 2&4 Concept 2015 Honda Civic Type R 2016 Jaguar F-Type SVR Coupé 2018 Jaguar XJ220 S 1994 Koenigsegg Jesko 2020 KTM X-Bow R 2015 Lamborghini Aventador 2016 Lamborghini Huracán 2016 Lamborghini Sesto Elemento 2010 Lamborghini Veneno 2013 Lotus Evija 2020 Lotus Exige Cup 430 2018 McLaren 570S Coupé 2016 McLaren 720S Coupé 2017 McLaren F1 1992 McLaren P1™ 2014 Mercedes-AMG A 45 4MATIC 2016 Mercedes-AMG C 63 Coupé S 2016 Mercedes-AMG GT R 2020 Mitsubishi Lancer Evolution VI T.M.E. 1999 Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360 2006 Nissan GT-R Nismo (R35) 2017 Nissan Skyline GT-R (R34) 1999 Pagani Huayra 2012 Pagani Zonda Cinque Roadster 2010 Porsche 911 Carrera S (992) 2019 Porsche 911 GT3 RS 2016 Porsche 918 Spyder Weissach 2015 Porsche 959 S 1987 Porsche Carrera GT 2004 Radical RXC Turbo 2020 Renault Mégane R.S. Trophy 2018 Rimac C Two 2018 Toyota GT-86 2013 Toyota GR Supra 2020

AUTO DA CORSA

Marca Modello Anno Acura NSX GT3 2017 Alpine A110 GT4 2018 Alpine A442B 1978 Aston Martin DB11 Racing 2017 Aston Martin DBR1/300 1959 Aston Martin Vantage GT3 2013 Aston Martin Vantage GTE 2019 Aston Martin Vulcan AMR Pro 2018 Audi 90 quattro IMSA GTO 1989 Audi R18 2016 Audi R8 (LMP900) 2002 Audi R8 LMS 2015 Audi TTS Coupé Racing 2019 Audi V8 quattro DTM 1991 Bentley Continental GT3 2016 Bentley Speed 8 2003 BMW 2002 Racing 1973 BMW 320 TC (E90) 2012 BMW 320 Turbo Group 5 1978 BMW M1 Procar 1981 BMW M3 Sport Evo Group A 1991 BMW M6 GT3 2016 BMW V12 LMR 1999 BMW Z4 GT3 2012 Cadillac ATS-V.R GT3 2015 Caterham Seven 620 R Racing 2015 Caterham SP/300.R 2012 Chevrolet Camaro Z/28 ’69 Trans Am 1969 Chevrolet Camaro ZL-1 GT4.R 2018 Chevrolet Corvette C7.R 2016 Chevrolet Corvette C8.R 2020 Dodge Challenger SRT Hellcat Racing 2019 Dodge Viper ACR Racing 2017 Ferrari 250 GT Berlinetta 1961 Ferrari 250 Testa Rossa 1957 Ferrari 330 P4 1967 Ferrari 333 SP 1996 Ferrari 365 GTB4 Competizione 1971 Ferrari 488 Challenge 2017 Ferrari 488 GT3 2016 Ferrari 512 BB LM 1978 Ferrari 512 M 1970 Ferrari 512 S 1970 Ferrari F355 Challenge 2001 Ferrari F40 LM 1990 Ferrari F50 GT 1996 Ferrari FXX K 2015 Ford Escort RS1600 Racing 1972 Ford Falcon FG V8 Supercar 2013 Ford Fiesta OMSE Supercar Lites 2016 Ford Fusion Stockcar 2016 Ford GT LM GTE 2016 Ford MkIV 1967 Ford Mustang 2+2 Fastback Racing 1966 Ford Mustang Cobra Trans Am 1997 Ford Mustang GT Racing 2015 Ford Sierra Cosworth RS500 Group A 1988 Ford Zakspeed Capri Gr.5 1980 Ginetta G40 GT5 2012 Ginetta G55 GT4 2012 Ginetta G55 GT3 2012 Ginetta LMP3 2016 Honda Civic Type R Racing 2016 Jaguar E-Type V12 Group44 1974 Jaguar F-Type SVR Racing 2018 Jaguar XJ220 S Racing 1994 Jaguar XJR-9 1988 KTM X-Bow GT4 2016 Lamborghini Aventador SVJ Racing 2018 Lamborghini Diablo GTR 1999 Lamborghini Huracán GT3 2016 Ligier JS P2 2016 Ligier JS P3 2016 Lotus Exige Cup 430 Racing 2018 Lotus (CTL) Type 40 Ford 1965 McLaren 570S GT4 2018 McLaren 720S GT3 2018 McLaren F1 GTR Long Tail 1997 McLaren P1™ GTR 2015 Mercedes-AMG A 45 Touring 2016 Mercedes-AMG C 63 Coupé Racing 2016 Mercedes-AMG GT3 2015 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2 DTM 1991 Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG 1971 Mercedes-Benz 300 SL (W194) 1952 Mercedes-Benz CLK-LM 1998 Mercedes-Benz Sauber C9 Mercedes-Benz 1989 Mitsubishi Lancer Evolution VI T.M.E. Racing 1999 Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360 Racing 2006 Nissan 280ZX IMSA GTX 1981 Nissan 300ZX Turbo IMSA 1994 Nissan Fairlady 240ZG GTS-II 1973 Nissan GTP ZX-Turbo 1988 Nissan GT-R Nismo GT3 (R35) 2016 Nissan R390 GT1 1998 Nissan R89C 1989 Nissan Skyline Super Silhouette 1982 Nissan Skyline GT-R (BNR32) Group A 1990 Nissan Skyline GT-R (R34) Racing 1999 Opel Astra TCR 2016 Pagani Huayra BC 2016 Pagani Zonda Revolución 2013 Panoz Esperante GTR-1 1998 Porsche 908/03 Spyder 1971 Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973 Porsche 935 (991) 2019 Porsche 911 GT1-98 1998 Porsche 911 GT3 R 2016 Porsche 911 RSR 2017 Porsche 917/10 1972 Porsche 917K 1970 Porsche 917 LH 1971 Porsche 918 Spyder Weissach Racing 2015 Porsche 919 Hybrid 2016 Porsche 924 Carrera GTP 1980 Porsche 935/80 1979 Porsche 935/77 1977 Porsche 935/78 1978 Porsche 935/78-81 1981 Porsche 936 Spyder 1977 Porsche 961 1986 Porsche 962C 1987 Porsche 962C Langheck 1988 Porsche Carrera GT Racing 2004 Porsche Cayman GT4 Clubsport MR 2016 Radical SR3 RS 2011 Renault 5 Maxi Turbo 1984 Renault Mégane R.S. TCR 2018 Renault Mégane Trophy V6 2011 Renault Sport R.S. 01 2015 SMS Formula B 2019 SMS Stadium Super Truck 2018 Toyota GT-86 Racing 2015 Toyota GT-One 1998 Toyota GR Supra Racing 2020 Toyota TS050 Hybrid 2016

AUTO A RUOTE SCOPERTE

Marca Modello Anno Agajanian Watson Roadster 1963 Dallara IR-18 Indycar 2019 Lotus (CTL) Type 25 Climax 1963 Lotus (CTL) Type 38 Ford 1965 Lotus (CTL) Type 49 Cosworth 1967 Lotus (CTL) Type 49C Cosworth 1970 Lotus (CTL) Type 51 1967 Lotus (CTL) Type 56 1968 Lotus (CTL) Type 72D Cosworth 1972 Lotus (CTL) Type 78 Cosworth 1977 Lotus (CTL) Type 98T Renault Turbo 1986 SMS Formula Rookie n.d. SMS Formula X 2018 Spark SRT_05e Formula E 2019

PREZZO, COME COMPRARLO Project CARS 3 uscirà il prossimo 28 agosto su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam). È possibile pre-ordinare il gioco sul sito ufficiale, alla pagina projectcarsgame.com/three/pre-order. L’edizione standard del gioco costa 69,99 euro (59,99 euro per PC), mentre quella Deluxe (99,99 euro, 89,99 euro su PC) permetterà di iniziare a correre tre giorni prima degli altri, conterrà il Pass stagionale e il pacchetto Ignition con oltre quaranta possibilità di personalizzazione in più rispetto al gioco base.

Avete dato una rapida occhiata alla lista? Avete già deciso con quale auto inizierete a correre?