RALLY VIRTUALE Amanti dei rally virtuali (ma non solo): qualche settimana fa è uscito WRC 9 per PlayStation4, Xbox One e PC, sviluppato da Kylotonn e pubblicato da Nacon. Si tratta di un ottimo videogame di corse, che sa coniugare divertimento e adrenalina, sfruttando a dovere la licenza ufficiale del campionato del mondo di rally. Non arriva alle vette di qualità simulativa di DiRT Rally 2.0 di Codemasters, ma ci si avvicina abbastanza, rivelandosi più maturo dei precedenti episodi, con un modello di guida impegnativo e coinvolgente.

ARRIVA AL DAY ONE La notizia che farà piacere a tutti coloro che sono riusciti a garantirsi l’arrivo di una PlayStation 5 nel giorno della sua uscita in Italia, prevista per il 19 novembre, è che nello stesso giorno sarà disponibile anche WRC 9 proprio per la nuova console di Sony. Quello che potete vedere qui sotto è il primo trailer ufficiale del gioco, registrato su PS5, a 4K e 60 frame al secondo.

MIGLIORIE GRAFICHE... Se nella versione PS4 il motore grafico mostrava il fianco a qualche limite di troppo, quella per la nuova console si presenta decisamente più “tonica”, con molti maggiori dettagli a bordo pista ed effetti ancor più realistici sulla carrozzeria della propria auto. Su PlayStation 5 il gioco girerà a 60 frame al secondo, capaci di regalare una maggiore sensazione di velocità.

... E PER IL DUALSENSE Il gioco sfrutterà anche le nuove funzionalità del controller DualSense di PlayStation 5, che migliora il feedback restituito dalle diverse superfici stradali, siano esse asfalto, ghiaia o neve. Al tempo stesso, i nuovi pulsanti posteriori (i “trigger”) permettono di reagire meglio alle condizioni dell’auto, per esempio rendendo più difficile accelerare se è stata danneggiata dopo un urto violento.

GRATIS PER PS4 La versione PS5 di WRC 9 comprenderà anche l’aggiornamento già pubblicato sulle altre piattaforme, ossia sei nuove tappe per il Rally di Finlandia, un nuovo pilota WRC e la sempre apprezzata modalità Foto. Ottime notizie per chi ha già acquistato il gioco su PlayStation 4: per loro, il passaggio alla versione per PlayStation 5 sarà gratuito.