ESCURSIONI VIRTUALI Se vi piace il fuoristrada ma non avete una 4x4 nel garage di casa, SnowRunner vi offre l’opportunità di cimentarvi in missioni e mappe tra i ghiacci dell’Alaska e le montagne della Siberia, a bordo di mezzi a quattro (o più) ruote, camion e jeep di ogni sorta. Il gioco (qui la nostra prova), sviluppato da Saber Interactive e pubblicato da Focus Home, è molto realistico ma al tempo stesso non impossibile da affrontare, e regala il giusto grado di sfida a chi cerca qualcosa di diverso dalle “solite” corse sui circuiti virtuali dei racing game più tradizionali.

IL GIOCO Disponibile da un annetto per PC, PlayStation e Xbox, il gioco arriverà anche sulla console portatile di Nintendo: al suo interno tutte le modalità del titolo originale, con la sua pletora di mappe e missioni in un mondo aperto liberamente esplorabile, il garage composto da oltre 40 veicoli di marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner, personalizzabili con potenziamenti e accessori di ogni genere. Le missioni di SnowRunner possono essere affrontate da soli o nella modalità cooperativa per quattro giocatori; il Season Pass amplia l’esperienza di gioco con nuove mappe, eventi e veicoli.

DOVE ACQUISTARLO SnowRunner per Nintendo Switch sarà disponibile dal 18 maggio, ma è possibile prenotarlo fin d’ora sul Nintendo Store o nei negozi di videogiochi. In alternativa, il gioco è già disponibile per PC, Playstation 4 e Xbox One sui rispettivi store digitali.