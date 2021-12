Annunciato nuovo modello Abarth in serie limitata. E la 500 non c'entra

Doveva essere solo una one-off la Abarth 1000 Sport Prototipo (qui la storia), concept presentata lo scorso maggio basata sull'Alfa Romeo 4C Spider (qui la prova su strada). Invece sembra proprio che entrerà in produzione, seppure in numeri limitatissimi: proprio come anticipato in occasione del salone Auto e Moto d’Epoca 2021. A darne notizia è la testata inglese Auto Italia Magazine attraverso le sue pagine su Twitter e Facebook, anticipando i contenuti di un'intervista a Roberto Giolito - capo di FCA Heritage - che verrà pubblicata sul giornale cartaceo.

Five examples of Abarth’s proto-Alfa 4C will be built. For the full story/exclusive interview with Roberto Giolito, Head of FCA Heritage and designer of the Abarth 1000 SP, read the February 2022 issue of Auto Italia, on sale 6 January. pic.twitter.com/fbzHCvbiRV — Auto Italia Magazine (@AutoItaliaMag) December 28, 2021

Omaggio all'Abarth 1000 SP, che nel 1966 vinse la 500 km del Nurburgring, la nuova Sport Prototipo si differenzia dall'Alfa 4C Spider per le sovrastrutture, ma ne mantiene l'architettura a motore centrale, con telaio monoscocca in carbonio completato da un telaietto anteriore in alluminio per l'ancoraggio delle sospensioni. Che anteriormente sono a triangoli sovrapposti, mentre al posteriore prevedono uno schema Mac Pherson evoluto.

La nuova Abarth 1000 SP accanto al modello del 1966

La meccanica prevedrebbe, invariato, il motore 4 cilindri in linea turbo da 1.742 cc, 240 CV e 350 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico a doppia frizione e alla trazione posteriore. Tutto ciò, con appena 940 kg da spostare permette alla 4C di raggiungere i 258 km/h e di completare l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Al netto di un'aerodinamica leggermente differente non c'è da dubitare che la Abarth 1000 SP possa ottenere risultati molto simili.

alfa romeo 4c competizione motore 1750 benzina da 240 cv

La nuova Abarth 1000 SP, disegnata dallo stesso Giolito, porterà lo stemma Abarth Classiche ed entrerà in produzione nel corso del 2022. Del modello derivato dalla concept sarebbe stata approvata per ora una serie limitata a cinque esemplari per altrettanti facoltosi collezionisti, con un prezzo che secondo le fonti dovrebbe aggirarsi sui 200.000 euro. Non si esclude che il volume delle richieste possa giustificare la realizzazione di un maggior numero di esemplari, in futuro, ammesso che i primi cinque proprietari non si mettano di traverso per non veder sminuito il valore del loro investimento.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2021