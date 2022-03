Contest Abarth: il sound per le future BEV dello Scorpione lo scegliete sui social

ABARTH E I SOCIAL PER FIDELIZZARE I FAN Siamo nell’era dei social media, del web e di YouTube, di Instgram e TikTok, solo per citarne alcuni. E le case automobilistiche non hanno mai avuto un rapporto più stretto con i loro clienti come ora. I costruttori interagiscono costantemente con pubblico e clienti su tantissimi argomenti e queste interazioni hanno adesso un impatto diretto sul modo in cui vengono sviluppate le auto. Fiat, insieme al suo brand high performance Abarth, costruisce piccole auto sportive declinate in numerose versioni come la 595 e la 695. Oggi la Casa dello Scorpione si rivolge ai suoi fans per supportarla in un compito originale e impegnativo. Il costruttore di proprietà di Stellantis vuole che i suoi appassionati più fedeli aiutino a scegliere il tono del sistema di avviso acustico AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) per i pedoni. Questo pezzo di sound design sarà applicato a un modello Abarth elettrico che esordirà “in un futuro a medio termine” – già sappiamo che il brand sportivo italiano diventerà elettrico nel 2024. Abarth sta preparando i prossimi veicoli a zero emissioni e in parte sta facendo in modo che le sue auto siano conformi a tutti i regolamenti dei mercati in cui vende i suoi modelli. Sappiamo che altre case come BMW sono diventate creative con le loro BEV e Abarth vuole fare lo stesso, ma con l’importante contributo dei suoi clienti.

VEDI ANCHE

Abarth e social media: la casa dello Scorpione lancia un contest per scegliere il sound delle future EV QUALE SUONO PREFERITE? Il brand italiano ha messo in “griglia di partenza” tre suoni e ha lanciato un sondaggio online preliminare sui suoi canali ufficiali Facebook, Instagram e TikTok. Il primo tono si chiama “Next Track” ed è ispirato al sound della Formula E e del motorsport in generale. Il secondo suono si intitola “Cyber ​​Fun” ed è ispirato alla cultura del gioco e ai giovani Tik-Toker. Infine, c'è “Rock'n Roar”, che offre suoni di chitarra travolgenti per tutti i fan dell'heavy metal più duro e puro.

Abarth e social media: dal 2024 niente più tubi di scarico sui modelli italiani LABORATORIO CREATIVO L'Abarth Performance Creator, un nuovo strumento collaborativo sui canali social del marchio, consentirà ai fan di co-creare le auto Abarth del futuro. Olivier Francois, CEO di Fiat & Abarth e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, vuole rompere la tradizionale scuola di pensiero quando si tratta di sviluppare nuove auto sportive e crede che i fan di Abarth dovrebbero svolgere un ruolo più importante nella realizzazione di nuovi prodotti. “La nostra strategia è quella di coinvolgere sempre più la community Scorpion per ''progettare'' insieme il futuro del marchio”. ha dichiarato recentemente. E ancora: “Abbiamo iniziato con il suono AVAS perché vogliamo trasformare un rumore convenzionale in una firma Abarth”. Ma l’intenzione è anche di sapere come dovrebbero essere i veicoli, come dovrebbero suonare o quale esperienza di guida dovrebbero offrire. “Ecco perché è stato realizzato il Performance Creator sui social media Abarth, uno strumento interattivo che può dare agli appassionati del marchio la possibilità di realizzare insieme il futuro nel nome dei valori condivisi di stile e performance sul mercato delle auto sportive”, ha concluso. Non resta che andare sui social Abarth e partecipare al contest. Voi, quale suono scegliete?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/03/2022