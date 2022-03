Tom Hanks: venduta all'asta la sua piccola Polski Fiat 126p

Tom Hanks oltre a essere uno degli attori più apprezzati di Hollywood è anche un gran mattacchione! I suoi profili social sono pieni di scatti che lo ritraggono in compagnia di automobili improbabili, scovate sui set di mezzo mondo. Questa sua simpatica passione per i mezzi d’altri tempi ha spinto i fan polacchi della cittadina di Bielsko-Biala a regalargli una vecchia Polski Fiat 126p del 1974 (una normalissima 126p prodotta su licenza Fiat dall’azienda polacca FSO) restaurata da cima a fondo. Il due volte premio Oscar - da sempre sensibile alle tematiche umanitarie - ha deciso di metterla all’asta per sostenere la campagna Hidden Heroes della Elizabeth Dole Foundation. Un’iniziativa benefica per dare sostegno a chi sceglie di aiutare militari e reduci di guerra.

La Polski Fiat 126p di Tom Hanks

VEDI ANCHE

CIFRA RECORD La Polski Fiat 126p è stata consegnata a Hanks nel 2017 ed è stata venduta all'asta su Bring A Trailer per una cifra di 83.500 dollari (circa 76.000 euro), un vero e proprio record per una 126. L’auto è stata restaurata da BB OldTimer Garage, mentre degli interni si è occupata Carlex Design. La piccola utilitaria bianco lucente con paraurti cromati monta cerchi da 12 pollici e pneumatici ''vintage'' 135/80. Sul portellone è stato poi aggiunto un badge specifico che ne attesta l'unicità. All'interno la tappezzeria verde si accompagna a finiture in alluminio e dettagli in legno. Le due tasche sugli schienali posteriori contengono un kit di riparazione nel caso qualcosa si guastasse durante il viaggio. Poco sopra i comandi delle luci - a centro plancia - è stata collocata una targhetta in alluminio con una celebre citazione di Forrest Gump.

La Polski Fiat 126p di Tom Hanks: interni

TUTTO IN ORDINE Il motore bicilindrico da 594 cc montato sul retro sviluppa una potenza massima 23 CV per 39 Nm di coppia (qui il tuning di una 126 Turbo). La trazione è posteriore, mentre la trasmissione si avvale di un cambio manuale a quattro velocità. Stando ai documenti ufficiali, l'auto è stata tagliandata l'ultima volta nel novembre 2021 e meccanicamente è ancora in ottime condizioni. Il contachilometri segna appena 483 km, anche se a dirla tutta nessuno conosce davvero quanta strada abbia percorso questa 126p prima di finire nelle mani di Hanks.