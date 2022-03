Venduta all'asta la limousine di Adolf Hitler del 1939

Clive Palmer è un miliardario australiano con un patrimonio stimato di 2,1 miliardi di dollari. I suoi interessi riguardano soprattutto l’industria mineraria e il commercio di acciaio, carbone e nickel. Il suo nome è da sempre legato al faraonico progetto per la costruzione del Titanic II - una copia moderna del celebre transatlantico affondato nel 1912. In tempi recenti però, Palmer si è detto impegnato nell’allestimento della più grande collezione al mondo di auto d'epoca. L'obiettivo, secondo news.com.au, sarebbe quello di esporre in un museo aperto al pubblico qualcosa come 600 modelli vintage: fra le primissime vetture a entrarci ci sarebbe anche la limousine utilizzata da Adolf Hitler.

Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen: laterale

PREZZO SEGRETO Stando infatti a quando riportato dai media australiani, Palmer avrebbe concluso un accordo d’acquisto per accaparrarsi una rarissima Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen del 1939. La limousine blindata del dittatore tedesco, messa pubblicamente all’asta per l’ultima volta nel 2017, sarebbe stata venduta a Palmer da un misterioso collezionista russo. L’auto è un vero e proprio pezzo di storia del XX secolo, con un valore stimato di svariati milioni di dollari, anche se l’importo finale pagato da Palmer non è stato reso pubblico. Alcune indiscrezioni suggeriscono che la conclusione dell’affare abbia richiesto al magnate due anni di lunghe trattative.

Hitler e Mussolini in corteo

PANZER CORAZZATO Hitler utilizzò la 770K Grosser Offener Tourenwagen blindata targata 1A 148461 per quasi tre anni. L’auto comparve in diversi cortei ufficiali: a Monaco nel 1940 (con Mussolini), nella capitale Berlino dopo la capitolazione della Francia, in Grecia e in Jugoslavia. Alimentata da un motore Daimler-Benz da 7,7 litri 8 cilindri sovralimentato da due compressori volumetrici, la 770K Grosser Offener Tourenwagen sviluppava una potenza di 400 CV, necessari a muovere le sue ciclopiche 5 tonnellate. Lunga 6 metri e larga 2, sui suoi comodi divanetti poteva accogliere fino a 9 persone. Quest’ultime erano protette da appositi vetri rinforzati e dalla carrozzeria blindata. Con questa ''corazza'' l’auto consumava qualcosa come 40 litri di carburante per percorrere appena 70 chilometri, altro che ibride…

