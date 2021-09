Serie limitata

Per diffondere un messaggio condiviso di cura per l’ambiente, per il pianeta e per le persone. Ecco la nuova gamma Fiat (500)RED, il prodotto della partnership tra Fiat e l'associazione umanitaria RED fondata dal cantante Bono Vox, storicamente impegnata nella lotta all'AIDS e ora coinvolta anche nel contrasto alla pandemia di Covid-19. Le versioni nel dettaglio.

Nuova (500)RED (la versione elettrica) è immediatamente riconoscibile a partire proprio dal logo frontale 500 e da quello FIAT sul portellone che, per la prima volta, si tingono di rosso come tributo a (RED). Anche il badge dedicato posto alla base del finestrino posteriore e il logo 500 posto al centro del volante premium con rivestimenti Soft Touch sono un ulteriore richiamo alla partnership. La gamma colori, oltre al nuovo ed esclusivo Red by (RED), prevede il Mineral Grey, l’Ice White e l’Onyx Black. Un ulteriore insolito tocco (RED) coinvolge il pedale dell'acceleratore in alluminio anodizzato rosso, disponibile in abbinamento alla combinazione di interni con sedili passeggeri neri e sedile guidatore rosso. Nuova (500)RED è disponibile in due carrozzerie, hatchback e cabrio con capote nera, e con due range di autonomia: un e-motor con potenza da 95 cv con autonomia fino a 190 km (ciclo WLTP) o da 118 cv e autonomia fino a 320 km (ciclo WLTP).

VEDI ANCHE

(500)RED è basata sulla versione Dolcevita e, insieme ai particolari comuni a tutta la Famiglia (500)RED, vede il logo (500)RED su entrambi i montanti. La (500)RED Hybrid è disponibile nei colori Grigio Pompei, Bianco Gelato e Nero Cinema, oltre ovviamente al Rosso Passione.

Questa versione è inoltre impreziosita da dettagli cromati su griglia frontale, baffi anteriori e maniglie porta, mentre a livello di infotainment presenta la radio touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto e cerchi in lega da 15” o da 16’’. Disponibile in versione hatchback con tetto in vetro panoramico e cabrio con capote nera, monta un motore Mild Hybrid 1.0 da 70 cv.

(500X)RED è basata sulla versione Cross ed è disponibile sia hatchback sia in versione open air con soft-top Dolcevita nero. Sui montanti della portiera anteriore il logo (500)RED a completamento dei particolari comuni a tutta la serie speciale (RED). La palette colori, in aggiunta alla livrea Rosso Passione, prevede il Grigio Moda, Bianco Gelato e Nero Cinema sempre con particolari rossi. Gli interni sono caratterizzati da un’elegante tonalità scura e i sedili neri sono impreziositi dal cadenino rosso con cuciture rosse sull’appoggiabraccio. La connettività è garantita dal sistema Uconnect con schermo touchscreen da 7'' e navigazione integrata con Apple CarPlay e Android Auto, i cerchi in lega sono da 19”. Completano l’equipaggiamento i sensori di parcheggio, i sensori crepuscolari, i fendinebbia e l’aria condizionata automatica. La vettura è disponibile in due motorizzazioni a benzina – i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV.

Infine, anche (500L)RED presenta la firma di questa collaborazione sui montanti della porta anteriore. Oltre al Rosso Passione, la gamma colori comprende Grigio Moda, Bianco Gelato e Nero Cinema, ordinabili anche con l’opzione tetto nero. I cerchi sono disponibili in due taglie da 16” e da 17’’ e completano la dotazione l’aria condizionata automatica, il sensore della pioggia e crepuscolare e il cruise control con limitatore di velocità. La vettura è disponibile con le motorizzazioni Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV.

La Famiglia (500)RED ha un optional in più, non una nuova feature o un dettaglio di design ma un sistema di mobilità complementare che rende anche l'ultimo miglio sostenibile. Infatti insieme alla serie speciale è disponibile il monopattino elettrico (500 Iride)RED, realizzato da Mopar. ''500 Iride'', il cui nome prende spunto dagli iconici fari rotondi della 500, è una soluzione - sostenibile - per i commuter: pensato per essere alloggiato perfettamente nel bagagliaio della 500, questo monopattino elettrico consentirà una mobilità sostenibile e comoda anche per l'ultimo tratto del viaggio verso il cuore delle città. Il monopattino elettrico ''500 Iride'' è pieghevole, pesa 15 kg, il che lo rende facile da trasportare ovunque. Ha un'autonomia fino a 30 km, e una velocità massima di 25 km/h, e si ricarica in solo 4,5 ore con il caricatore domestico incluso. Inoltre grazie all’app dedicata si possono visualizzare le informazioni e gestire le impostazioni e la condivisione direttamente dallo smartphone.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/09/2021