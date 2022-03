C'è chi sogna il ritorno della Fiat Multipla. Con un V10

C'è chi l'ama e chi la odia, ma a dispetto del suo look controverso la Fiat Multipla era un modello geniale e virtuoso, tanto da essere esposta persino al Museum of Modern Art di New York (ne parlo nell'articolo sulle Fiat più importanti della Storia). Fatto sta che in molti rimpiangono la multispazio torinese e di recente un artista digitale chiamato Henry Andrews, sulla sua pagina Instragram photo.chopshop, l'ha immaginata così.

ITALO-TEDESCA Il rendering di Andrews mescola il padiglione della Multipla originale con la base e la fanaleria dell'Audi R8, con un risultato sorprendentemente gradevole, tutto sommato. Una proposta ad alto tasso di provocazione, visto che l'artista non si preoccupa nemmeno di celare il doppio marchio sul cofano. La scelta dei due modelli da mixare potrebbe far storcere il naso agli affezionati dei due Marchi (com'è noto ''fiattari'' e ''vaggari'' non si amano alla follia), ma guardiamo il lato positivo: una Multipla fatta così avrebbe anche il motore V10 e la trazione quattro. E scusate se è poco!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/03/2022