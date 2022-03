L'auto elettrica e il problema dell'autonomia: la soluzione Fiat

my Fiat On Demand: per i proprietari di 500 elettrica, a disposizione un nuovo servizio di noleggio "flessibile". Come funziona

L'elettrica per tutti i giorni, l'auto diesel o benzina (o ibrida) per i lunghi viaggi. Quindi, se ho un'elettrica, devo comprare un'altra auto? No, non necessariamente. Fiat ha l'alternativa. 500 elettrica la compri, un'altra - a scelta - la noleggi. Solo quando serve. In uno slogan, my Fiat On Demand.

VEDI ANCHE

RANGE ANXIETY Ideale per città e commuting quotidiano a breve raggio, l'auto elettrica sconta ancora un difetto, quello dell'autonomia, o meglio dell'autonomia inferiore a una vettura termica, incrociata con la scarsa capillarità delle stazioni di ricarica. In certe circostanze, una EV - per ora - veste ancora stretta. Ecco perché a chi acquista 500 elettrica - tramite finanziamento o leasing di FCA Bank - Fiat dedica - tramite Leasys Rent - uno speciale servizio di noleggio flessibile, in grado di rispondere alle saltuarie esigenze di spostamenti sulle lunghe distanze.

TUTTE PER UNA Sottoscrivendo un contratto my Fiat on Demand, il cliente avrà a disposizione 24 giorni di noleggio di un altro modello qualsiasi della gamma del Lingotto, da Fiat 500X a 500L, passando per Panda e la famiglia Tipo. Le auto noleggiate con my Fiat On Demand saranno utilizzabili in modo frazionato o continuativo durante tutto l’arco del finanziamento, oltre che guidabili anche da persona diversa dall'intestatario. Oltre ai 24 giorni di noleggio, il servizio include chilometri illimitati di percorrenza, polizza RC auto e assicurazione completa Furto e Kasko senza franchigia.

ISTRUZIONI PER L'USO Il pacchetto è attivabile completamente online. Una volta effettuato l’acquisto di Fiat 500, occorrerà convertire l'apposito voucher sul portale myfiatondemand.leasysrent.com. Da qui basterà registrarsi a CarBox, prenotare il modello che si desidera con un preavviso di almeno 24 ore e ritirarlo presso uno dei Leasys Mobility Store abilitati. Se la richiesta viene effettuata tramite carta di credito FCA Bank, sono previsti ulteriori vantaggi sia sui servizi di noleggio a breve termine targati Leasys Rent, come il 15% di sconto sul canone di noleggio e il dimezzamento del deposito cauzionale, sia sul car sharing LeasysGO!, come l’iscrizione annuale gratuita.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/03/2022