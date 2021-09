FCA Bank digitalizza anche il servizio di valutazione creditizia. Fiat, Lancia, Alfa, Jeep: come fare per richiedere il prestito

Ordinare l'auto nuova in pochi click è ormai prassi consolidata, almeno per tutti coloro che hanno maturato confidenza con il web. E se voglio pagare l'auto a rate? Idem, ora anche il finanziamento per l'acquisto di Fiat Panda, 500, Lancia Ypsilon, ma anche Jeep Renegade, Alfa Romeo Stelvio, insomma tutti i modelli dei brand ex FCA, lo richiedi da remoto, in pochi semplici passaggi. FCA Bank prosegue il proprio percorso strategico verso la digitalizzazione di processi e canali distributivi: in linea coi trend, ecco ''Online Check'', l'opzione della richiesta di finanziamento per l’acquisto dell’auto completamente online.

Fiat Panda e 500 Hybrid: a rate, online

ISTRUZIONI PER L'USO “Online Check” dunque un servizio di prevalutazione creditizia digitale col quale FCA Bank dialogherà con gli utenti tramite una piattaforma intuitiva, full responsive (cioè da smartphone, pc o tablet), basata su tecnologie avanzate come il riconoscimento da remoto e l’acquisizione rapida dei documenti tramite foto. Dopo aver scelto il modello, l’importo della rata e la durata del finanziamento, basterà caricare direttamente sulla piattaforma i documenti di identità e di reddito, inserendo i dati necessari. La firma digitale, poi, concluderà la richiesta e permetterà di ricevere l’esito della valutazione creditizia della propria pratica in pochi minuti, neutralizzando i tempi solitamente necessari per ricevere una risposta.

LANDING PAGE Il canale E-commerce di FCA Bank è aperto a tutti i modelli dei brand Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia ed è fruibile non solo dai portali ufficiali dei marchi, ma anche dai siti ufficiali dei singoli concessionari attivi su tutto il territorio nazionale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2021