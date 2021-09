Esperienza virtuale, vantaggi reali. Il canale phygital è una tendenza in progressiva diffusione e il mondo auto non fa certo eccezione. Stellantis, ora, interprete esemplare del fenomeno: in esclusiva per l'Italia, a breve una nuova piattaforma per l'acquisto online e soprattutto nuova piattaforma multibrand, cioè un unico portale per i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. Per ciascuno, ovviamente, alto grado di personalizzazione. Ma intanto, almeno nella sfera web, prende forma una rete di vendita comune. E un elenco di marche si trasforma in una squadra.

CAVALCA L'ONDA In base a un’indagine Google, una persona su quattro si dichiara già oggi pronta all’acquisto di un’auto nuova online, con una crescita di 4 punti percentuali rispetto al periodo pre-Covid. Numeri che trovano riscontro nelle oltre 6.000 iscrizioni alle già note piattaforme di e-commerce di Stellantis, con oltre 2.500 clienti che già hanno effettuato un acquisto. Col proposito di intercettare un'abitudine in crescita, il Gruppo lancia dunque in Italia una piattaforma completamente digitale comune a nove marchi, capace di integrare sfera online e attività offline, seguendo ogni fase della vendita e garantendo le peculiarità di ogni brand nella customer journey.

PIÙ CONVENIENZA Tra i vantaggi dell'e-commerce alla Stellantis maniera: ordini senza vincoli, con recesso gratuito e restituzione immediata della caparra, inoltre possibilità di reso entro i 14 giorni dalla consegna. Non solo: per gli acquisti sono previsti prezzi specifici e promozioni dedicate. Ad esempio chi acquista online una Jeep Compass, riceve in omaggio un buono voucher dal valore di 500 euro da poter utilizzare in prodotti e servizi Mopar.

DEALER AL CENTRO “L’aspetto vincente di questa nuova forma di commercio elettronico – sottolinea Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia – è l’integrazione tra gli aspetti virtuali e quelli tradizionali: il dealer mantiene la propria centralità e resta attore protagonista del processo d’acquisto. Acquisisce però un ulteriore punto di contatto con i clienti in modo da intercettare e soddisfare le nuove esigenze di acquisto. La digitalizzazione rappresenta un passo fondamentale per soddisfare pienamente le necessità dei nostri clienti e migliorarne l’esperienza con i nostri brand”.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/09/2021