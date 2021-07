RISPOSTA ESATTA! 100% online, 100% personalizzato, 100% su misura dell'odierna fase storica. SelliWay come risposta a un'abitudine, quella della compravendita delle auto usate in rete, che ormai è sdoganata, e da gran parte degli utenti, pure preferita. Dai modelli nuovi al business del mercato di seconda mano, il passo è breve: a poco a poco, Stellantis si struttura e lancia la sua soluzione chiavi in mano. Lo fa tramite Stellantis Owned Retail, il nome oggi adottato dalla nuova maxi-rete di concessionari: 237 punti vendita in 12 Paesi europei.

CASE HISTORY Da dicembre 2020 ad aprile 2021, Stellantis ha portato avanti in Belgio un progetto pilota per testare lo strumento nella vita reale. Nel corso della prova, il 10% delle vendite totali sono state effettuate tramite il canale SelliWay, senza richiedere la presenza fisica del cliente. Il sistema piace, via libera all'esportazione.

ISTRUZIONI PER L'USO Pescato dalla suite di servizi offerti dal network francese bee2link di soluzioni per compravendita auto, il sistema fonda il suo successo su velocità e trasparenza, oltre che su massima comodità. L’intero processo di acquisto dell'automobile usata di proprio interesse si svolge esclusivamente online. A partire dal primo contatto via web con l’agente di vendita, il cliente è guidato passo dopo passo attraverso i momenti fondamentali dell'esperienza: dalla perizia e valutazione in caso di permuta, alla presentazione in tempo reale - tramite video e live chat - del veicolo usato nello stock nazionale Spoticar corrispondente alla scelta dell’acquirente. Fino ad arrivare alle fasi di visualizzazione della vettura desiderata, offerta online, stipula del contratto con firma elettronica, pagamento sicuro. Al termine, il cliente è libero di scegliere se richiedere o meno ulteriore assistenza. Un video tutorial riassume i passaggi.

COMING SOON Una alla volta, la soluzione di e-commerce per la vendita di veicoli usati tramite SelliWay verrà introdotta in tutte le controllate europee del Gruppo Stellantis, quindi anche in tutte le concessionarie Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, oltre che Peugeot, Citroen, DS, Opel. Nel 2021 il sistema sarà lanciato a pieno regime in Belgio, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Nel 2022 sarà la volta di Germania, Austria e Polonia.