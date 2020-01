IL QUINTO ELEMENTO D'ora in avanti sono cinque e non più quattro. Sono i brand appartenenti a Groupe PSA, che oltre alle francesi Peugeot, Citroen e DS, oltre alla tedesca Opel, ora conta anche un marchio sovrannazionale che si chiama Spoticar, che non costruisce auto ma le vende, e che prima ancora le rigenera. Sulla scia di altri Gruppi, anche PSA si lancia nel business dell'usato certificato multimarca, e lo fa curando il servizio nei minimi particolari, altrimenti il vantaggio dov'è. Selezione e riqualificazione dei modelli, garanzia multilivello, assistenza H24 ed altro ancora.

SPOTICAR PERCHÈ In realtà Spoticar esiste già in 11 Paesi europei, soltanto ora tuttavia sbarca in Italia. Quale dunque il valore aggiunto di un usato garantito non soltanto da un negozio, ma in forma diretta anche da una multinazionale? I punti di forza sono numerosi e riguardano la rete e il personale dedicati (apripista la concessionaria PSA di via Gattamelata a Milano, entro fine 2020 altri 160 punti vendita Peugeot, Citroen e Opel su scala nazionale), il sistema di verifiche e controlli (oltre 100 su carrozzeria, meccanica e tecnologia), un approccio ''phygital'' che unisce l'esperienza fisica con la fase di ricerca in forma digitale (9 auto usate su 10 oggi si scelgono online), un certificato di garanzia modulabile in base al prodotto. Dulcis in fundo, la formula ''soddisfatti o rimborsati'', un diritto da esercitare entro 10 giorni dall'acquisto.

PSA CERTIFIED Veicoli usati del Gruppo (DS coinvolta solo per modelli più recenti come DS7 e DS3 Crossback), ma non solo: Spoticar è piattaforma per vetture di ogni marca. Tornando alla garanzia: servizio Premium attivabile per veicoli di età da 0 a 4 anni e con chilometraggio al momento della vendita non superiore a 100.000 km, formula Advanced per auto da 4 a 7 anni e con chilometraggio non superiore a 150.000 km, garanzia Essential infine attivabile sui veicoli da 7 a 10 anni con chilometraggio illimitato. Durante lo stesso periodo, i veicoli godono di assistenza H24 in caso di guasto oppure incidente.

BONUS TRACK Vetture per privati, ma non solo. Spoticar anche per veicoli commerciali usati, con garanzia estesa a 24 mesi con chilometraggio illimitato ed assistenza H24. Il ramo PSA dedicato alle vetture di seconda mano si candida infine come primo servizio automotive che non copre solo il ferro: MyClinic il nome dell'applicazione di monitoraggio della salute propria. In caso di un problema, grazie ad algoritmo medico certificato basato su 750 diagnostiche di medicina generale il cliente può fare un’autovalutazione dei propri sintomi, oppure rivolgersi ad un medico specialista per un video consulto. Quando si dice customer care...