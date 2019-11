GALLINA VECCHIA... Forse che un cavallo di seconda mano non possa essere ugualmente un cavallo di razza? Tutto il contrario: anche se non più di primo pelo, una qualsiasi Mercedes-AMG non farà fatica a intercettare un nuovo proprietario. Proprio a beneficio degli appassionati della divisione ad alte prestazioni della Stella, ecco il servizio Mercedes-AMG Certified, nuovo programma di usato certificato e garantito che declina sul mercato secondario due principi ormai di casa sulla piazza delle auto di prima immatricolazione: il canale digitale e il noleggio a lungo termine. Sabato 16 e domenica 17, nei concessionari con mandato AMG Performance Center, la presentazione al pubblico. Ma una cosa per volta.

AMG FAMILY Dopo il lancio di Mercedes Certified, il programma di usato della Casa di Stoccarda (aperto anche a smart e da poco anche ai Van) si allarga dunque al suo sub-brand riservato all’offerta high performance. A una famiglia cioè sempre più vasta: oggi la gamma Mercedes-AMG conta addirittura 60 modelli distribuiti tra "performance car", "sports car" e "street legal race car": dalle compatte ai Suv, passando per berline, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio. Da 306 a 639 cv, a 4, 6 e 8 cilindri, anche in versione 53 mild hybrid, e con trazione integrale 4MATIC. La domanda c'è, mancava il servizio ad hoc per le AMG: detto, fatto. Come per Mercedes Certified, anche i bombardoni di seconda mano della Stella (solo quelli ammessi al programma dopo un'accurata selezione) rispecchiano alti standard di riqualificazione. 150 controlli preliminari, certificazione del chilometraggio effettivo, trasparenza della storia manuntentiva pregressa.

ANCHE A NOLO Anzianità dei modelli AMG-Certified da 0 a 6 anni, garanzia fino a 48 mesi, e non solo. Al cliente, anche il benefit dell'auto sostitutiva in caso di fermo vettura, i tagliandi di manutenzione ordinaria inclusi e l'assistenza stradale Mobilo. Per un’offerta di valore che si avvicina molto a quella del nuovo, e non solo in materia di servizi post vendita. Aderendo a Certified è infatti possibile non soltanto acquistare la vettura in contanti o tramite finanziamento (fino a 72 mesi), ma anche scegliere formule come il leasing finanziario e il Noleggio a Lungo Termine. L'unico paletto, l'età dell'auto: noleggiabile solo l'usato fino ai 18 mesi di anzianità e 20.000 km di percorrenza. Si anticipa il 25% del prezzo del nuovo, seguirà un canone mensile da 700 a 2.000 euro.

ONLINE E OFFLINE Ancor più che per il mercato del nuovo, il comportamento d'acquisto del consumatore è da anni in costante evoluzione. La direzione, quella dei canali online. Ed è oggi impensabile per un dealer non essere conteporaneamente presente fisicamente sul territorio, e non promuovere il proprio business dell’usato sul web. Ciò comporta lo sviluppo di nuove competenze, una diversa comunicazione col cliente, infine la gestione simultanea di un’esposizione fisica e una vetrina virtuale, disponibile 7 giorni su 7 per 24 ore. In programma è perciò l'apertura di inediti Mercedes Used Car Centers, punti vendita e assistenza esclusivamente riservati alla gestione dell’usato Certified, con personale altamente qualificato, una esposizione fisica minima di 60 vetture e un’officina dedicata. Per un usato trattato come un gioiellino nuovo di zecca.