ONLINE E OFF-LINE Dietro l'immagine di un'auto proiettata sul display del cellulare, un mondo intero fatto di persone, idee, tecnologie all'avanguardia. Soprattutto, strutture di mattoni senza le quali l'esperienza online non si potrebbe mai concretizzare, non almeno in forma così rapida, efficiente, a modo suo anche rivoluzionaria. Benvenuti a Reggio Emilia e al nuovo polo produttivo di BrumBrum, piattaforma di compravendita di auto usate e km 0 riqualificate e ricondizionate, che dietro l'interfaccia digitale nasconde un'organizzazione che è quanto di più reale, altroché.

CHE NUMERI Qualche cifra per farsi un'idea della portata di un'azienda, quella amministrata dal Ceo Francesco Banfi, unica in Italia: frutto di un investimento di 4 milioni di euro, il nuovo impianto di BrumBrum che sorge a Reggio Emilia a pochi passi dalla stazione Mediopadana, e che moltiplica all'ennesima potenza la capacità produttiva della factory di Rho, si estende su una superficie di 50.000 metri quadri e impiega oggi 40 dipendenti. A regime, la forza lavoro oltrepasserà le 150 unità, e soprattutto sarà in grado di mettere in vendita 1.200 veicoli al mese. BrumBrum è una catena di montaggio.

DRESS CODE POLICY A fare di BrumBrum un'impresa di e-commerce tutta particolare sono sia le proporzioni, sia anche la sua policy. L'ufficio acquisti accetta solo auto usate appartenenti a flotte, aziende e società di noleggio: non si comprano auto usate da privati. Nè, al momento della vendita, si accetta una vettura in permuta. Solo auto intestate a società, solo auto con caratteristiche prestabilite: se l'esemplare è danneggiato oltre un determinato standard, e chiede quindi un'opera di riqualificazione dai costi e i tempi eccessivi, BrumBrum la scarta e passa a esaminare quella successiva.

LAUREA TRIENNALE Eh già, perché dietro la qualità di cui si fregiano le auto usate che BrumBrum mette in vetrina online, modelli ai quali si applica una garanzia di 3 anni o 100.000 km, si cela sia un percorso di ricondizionamento meticoloso, sia anche la selezione all'ingresso. E a proposito di riqualificazione: il percorso è scrupoloso e segue una sequenza predeterminata. L'auto che raggiunge Reggio Emilia viene sottoposta a oltre 200 test preliminari che comprendono perizia di carrozzeria, meccanica e test drive. Se la vettura è idonea, passa nelle mani dei meccanici.

VIRTUAL REALITY Il classico car check, quindi, e a seguire gli interventi alla meccanica e alla carrozzeria, verniciatura e lavaggio inclusi. Ultimo step, quello dello shooting fotografico professionale, con successiva pubblicazione sul sito delle immagini, della scheda tecnica, inoltre - in nome della trasparenza massima - anche dei difetti eventualmente ancora presenti. E per una navigazione sempre più immersiva, ecco ora la novità della realtà virtuale: con un visore VR e uno smartphone, si è in grado di esplorare la vettura dall'interno, senza muoversi da casa.

DALL'USATO AL NUOVO? L'acquisto dell'usato è digitale fino all'ultimo passaggio: nessun bisogno di recarsi in fabbrica, l'auto viene recapitata a casa tua, in tutta Italia. Vendita usato di qualità, ma anche il business del noleggio a lungo termine, anche con finanziamento a zero anticipo. BrumBrum come showroom virtuale e soprattutto a raggio nazionale e non locale, BrumBrum nuova filosofia di acquisto dell'usato: supermercato con prodotti di altà qualità e con consegna a domicilio. Prossimo passo, la vendita del nuovo? Un maxi "concessionario" multimarca. Chissà.