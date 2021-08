FIDANZATI Dalle parole ai fatti, dalle intenzioni alle operazioni. Dopo il memorandum d'intesa sottoscritto lo scorso maggio, Foxconn e Stellantis finalizzano la joint venture paritetica e attraverso la nuova entità Mobile Drive si mettono al lavoro sulle soluzioni hi-tech di bordo del futuro. Non semplici servizi di infotainment: l'approccio sarà rivoluzionario e il risultato sarà l'auto intelligente, iperconnessa, facile da governare. Questa, almeno, la promessa: viste le forze in campo, naturale in ogni caso aspettarsi il botto.

A TUTTO TECH Combinando le rispettive potenze di fuoco, cioè le credenziali di Foxconn nel campo ICT e smart solution, con l’esperienza di Stellantis nel settore auto, Mobile Drive - si legge nella noto congiunta - si concentrerà ''sullo sviluppo di soluzioni di infotainment e telematica, nonché di una piattaforma di servizi cloud, che mirerà a fornire un pacchetto completo di abitacolo intelligente''. Le innovazioni software includeranno anche ''applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, la navigazione, l’assistenza vocale, le operazioni di store e-commerce e l’integrazione dei servizi di pagamento''. Tecnologia a 360 gradi, insomma.

OPEN SOURCE Il percorso non è che all'inizio ed è prematuro formulare descrizioni dettagliate dei servizi che equipaggeranno, negli anni a venire, i cruscotti digitalizzati dei modelli del Gruppo Stellantis, ma non solo. L'abitacolo intelligente di matrice Mobile Drive sarà infatti aperto anche a Costruttori terzi, in una logica di cooperazione col mercato in generale e nel chiaro intento di conquistare la leadership globale nel sempre più strategico settore dei servizi hi-tech.