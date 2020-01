IN TRATTATIVA Tra le collaborazioni tra industria dell'auto ed elettronica, sarebbe ad oggi la più mastodontica. FCA e Foxconn alleate nella produzione in grande serie di vetture elettriche, manca la firma ma l'intesa a quanto pare è già stata raggiunta. Assemblaggio di parti meccaniche, ma anche la progettazione e lo sviluppo di altre soluzioni appartenenti al campo IoV (Internet of Vehicle), materia nella quale il gigante taiwanese che produce buona parte degli iPhone e degli iPad distribuiti in tutto il mondo è indubbiamente tra i leader globali. In attesa di ufficialità, quali risvolti di una partnership che imprimerebbe all'auto elettrica l'impulso decisivo?

CATENA DI MONTAGGIO Non solo gli smartphone e i tablet con il marchio Apple stampato sul dorso. Foxconn è nientemeno che la maggiore produttrice al mondo di componenti elettrici ed elettronici per i Costruttori di apparecchiature originali: produce su contratto ad altre multinazionali come Amazon, Dell, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, HMD Global, Sony, BlackBerry, Xiaomi. È parte del Gruppo cinese Hon Hai Precision Industry Company: lo stabilimento di maggiori dimensioni si trova a Shenzhen, sito soprannominato ''Foxconn City'' o ''iPod City'' (tristemente noto anche per l'elevato tasso di suicidi), e dove prestano servizio centinaia di migliaia di lavoratori (tra le 230.000 e le 450.000 unità). Ritmi produttivi infernali, ma anche precisione e qualità di standard elevati. Il modello oggi applicato a smartphone e smartwatch trasferito all'auto elettrica, cioè un prodotto esponenzialmente più complesso? Non esiste una casistica, quindi l'incognita permane.

DIVISIONE DEI COMPITI L'ipotesi più verosimile, è che una volta che l'accordo dovesse entrare nella fase operativa (qualche anno?), Foxconn si occuperà dell'assemblaggio grezzo delle componenti, e che Fiat Chrysler (in cooperazione con i nuovi soci di PSA) si preoccupi di finalizzazione e soprattutto stile del prodotto destinato al pubblico. Se l'ingranaggio funzionasse, una volta che le elettriche avessero guadagnato diffusione di massa nessun altro Gruppo auto avrebbe le stesse risorse umane, industriali e tecnologiche. Ansiosi di seguire la vicenda, e di apprendere sotto quale forma la joint venture esprimerà il suo incalcolabile potenziale.