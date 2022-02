BMW iX battuta dalla Fiat 500e nel test dell'alce. Video

La cosiddetta prova dell'alce è un test controverso. Si tratta di una doppia manovra di evitamento ostacolo con gas rilasciato, che si usa per misurare la sicurezza di un veicolo nelle situazioni di emergenza. Da un lato, nella valutazione pesa la velocità alla quale si riesce a passare tra i coni senza abbatterne nemmeno uno ; dall'altro è da considerare anche la facilità di guida che l'auto mantiene oltre il limite. In altre parole, interessa capire se in caso di fallimento il rischio è una toccatina all'ostacolo o una clamorosa uscita di strada come quella di Fourmaux all'ultimo Rally di Monte Carlo. Per questo i numeri non dicono tutto. Il limite tra buono e scarso, fissato 77 km/h, è piuttosto elastico e pesa anche il giudizio soggettivo dei collaudatori. Che nel caso del SUV elettrico BMW iX si sono espressi così...

NUMERI A CONFRONTO Come si vede nel video qui sopra, la nuova ammiraglia tra le auto elettriche dell'Elica è stata giudicata positivamente, pur con una velocità limite di 74 km/h. Il dato la pone al disopra della Skoda Enyaq iV (67 km/h) e della Volkswagen ID.4 (73 km/h), ma al disotto della Kia EV6 (78 km/h), della Hyundai Ioniq 5 (80 km/h) e della Tesla Model Y (83 km/h), per restare nell'ambito di SUV e crossover a batterie. Piace notare anche che un'utilitaria quale la nuova Fiat 500e elettrica ha superato il panzer tedesco, con una velocità di 75 km/h: agevolata dalle dimensioni compatte, che le concedono maggiore spazio di manovra tra i coni. La variante BMW iX è stata testata in versione xDrive40 (la nostra preferita nella prova su strada), con pneumatici Pirelli P Zero Elect in misura 255/50 R21 su entrambi gli assi. Lo stesso sito spagnolo che ha pubblicato il test dell'alce ha anche condotto un test di slalom, che potete vedere nel video qui sotto.

IL GIUDIZIO NELLO SLALOM Composta e ben assistita dal controllo elettronico di stabilità, la BMW elettrica si comporta bene anche nello slalom, nonostante la versione in prova non possa avere l'assetto a controllo elettronico a domare gli oltre 24 quintali di stazza. I tempi registrati non fanno testo, poiché la testata spagnola ha appena cominciato a registrarli e l'unica altra auto misurata è la Mercedes EQS, che si è rivelata più rapida della BMW di appena 3 decimi di secondo (24,5'' contro 24,8''). Per una graduatoria significativa bisogna attendere nuovi test.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/02/2022