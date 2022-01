BMW iX Flow: il SUV "camaleonte" alla fiera hi-tech di Las Vegas (video)

CAMALEONTE SU QUATTRO RUOTE Quest’anno, la fiera delle vanità (tecnologiche…) di Las Vegas, CES 2022, è un po’ sottotono lato automotive. Molte Case hanno dato forfait, altre si sono presentate in forma ridotta. Tuttavia, non sono mancati colpi ad effetto che anticipano quello che potremo aspettarci in futuro a bordo delle nostre auto. Avete presente come funzionano gli eReader? Basta sfiorare il touchscreen e cambiate pagina. Semplice come bere un bicchier d'acqua. Ebbene, BMW ha mostrato in anteprima mondiale cosa può fare la digitalizzazione sulla carrozzeria di un’auto e non un ''semplice'' display. Prendete l’ultimo nato della Casa tedesca, ovvero il SUV 100% elettrico iX e fatelo diventare un… camaleonte. Si, esatto, proprio il simpatico rettile capace di cambaire colore. Ecco, la stessa cosa può farla lo Sport Utility tedesco, chiamato per l’occasione iX Flow. Dopo avere mostrato l’incredibile “magia” tecnologica, adesso BMW sta illustrando i dettagli su come è riuscita a ottenere questo effetto sulla carrozzeria e afferma che in poco tempo potrebbe arrivare sulle auto di produzione per esprimere ulteriormente l’individualità dei proprietari di un loro modello.

BMW iX Flow: come cambiare look al SUV tedesco in un attimoTECNOLOGIA MADE IN TAIWAN Il SUV elettrico di Monaco è stato ricoperto da una verniciatura appositamente sviluppata e basata sulla tecnologia della taiwanese E Ink, progettata per modellarsi perfettamente alle sue forme, poiché si adatta a tutti i contorni sulla superficie. Questa applicazione è in grado di recepire una serie di segnali elettrici che condizionano una tecnologia definita elettroforetica, facendo emergere in superficie differenti pigmenti di colore. In questa maniera, la superficie stessa può assumere una colorazione contrastante. Bmw spiega che per “ottenere questo effetto è necessaria l'applicazione con precisione di molte microcapsule che contengono pigmenti bianchi con carica negativa e neri con carica positiva”. Il costruttore parla anche di speciali “algoritmi di design generativo” e di tecnologie di taglio laser. Al termine dell'applicazione sulla superficie, è inoltre indispensabile riscaldare e sigillare la carrozzeria per garantire “una riproduzione ottimale e uniforme del colore durante ogni modifica della sfumatura stessa”.

BMW iX Flow: il SUV elettrico che cambia colore presentato al CES 2022 di Las VegasESPERIENZE DIGITALI IN COSTANTE EVOLUZIONE BMW afferma che questa è una caratteristica importante perché, dall'inizio dell'era automobilistica, i colori delle auto sono stati parte integrante della personalità del proprietario. Frank Weber, membro del Board of Management di BMW AG ha dichiarato: “In futuro le esperienze digitali non si limiteranno soltanto ai display. La fusione tra reale e virtuale continuerà ad aumentare. Con la BMW iX Flow, rendiamo viva la carrozzeria delle auto”. Da Monaco ricordano inoltre che offrono già un ampio spettro di opzioni di colore con nuove tonalità personalizzate, per riflettere le diverse personalità dei loro consumatori e il programma Individual ne è l’esempio più concreto.

BMW iX Flow: un dettaglio della verniciatura digitale applicata sul SUV tedescoVERNICIATURA DIGITALE E SOSTENIBILE Sebbene non sia stata dichiarata una data di introduzione ufficiale della, BMW ci assicura che sta portando avanti lo sviluppo della tecnologia E Ink in modo che possa diventare un’opzione sia all'interno sia all'esterno dei suoi futuri modelli. Ma guardate il video per capire meglio l’evoluzione tecnologica e digitale a bordo di questo concept iX Flow. Non solo ha un bell'aspetto, ma BMW conferma che la verniciatura E Ink è anche un'opzione sostenibile. Con le sfumature bianche che riflettono la luce meglio di quelle scure, è chiaro che i proprietari potranno semplicemente cambiare il colore dell'auto in condizioni più calde per riflettere più luce e fare meno affidamento sul sistema di climatizzazione. Con le tonalità scure che hanno la capacità di assorbire più calore, è possibile fare il contrario in condizioni di basse temperature come in inverno. Inoltre, la stessa tecnologia E Ink non ha bisogno di un flusso costante di energia per mantenere la tonalità scelta. Tutto ciò che serve è solo una leggera scossa. Quindi, non si tratta solo di una semplice soluzione estetica (che certamente piacerà alle rappresentati del gentil sesso, più attente al look…), ma una vera e propria innovazione “ecologica”. Come accennato, questo involucro innovativo è già usato per gli eReader, ma per quello utilizzato su questa iX Flow sono state usate milioni di microcapsule per rivestire la superficie.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/01/2022