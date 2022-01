BMW X8: in arrivo il super SUV tedesco, ma si chiamerà così?

IL SUPER SUV DI MONACO MOSTRA LE SUE FORME Arriva dalla Germania, zona Monaco di Baviera, la conferma che anche quest’anno i SUV premium non resteranno alla finestra in questo momento di transizione verso l’elettrificazione. Infatti, BMW prosegue nello sviluppo dello Sport Utility più grande della sua gamma, pizzicato durante la fase di test su strada e immortalato nelle foto che vedete molto meno camuffato rispetto a prima. Tuttavia, il costruttore tedesco vuole tenere le cose nascoste ancora per un po’, almeno fino a quando il “Suvvone” super lusso sarà svelato entro la fine dell'anno. A differenza dei prototipi precedenti, quello beccato oggi in Baviera arriva senza alcun rivestimento aggiuntivo della carrozzeria e ha solo una pellicola mimetica per coprire la lamiera grigia.

Nuovo SUV premium BMW: arriverà a fine 2022, ma dubbi sul nome: X8, XM o X8 M?MOTORE IBRIDO E PRESTAZIONI AL TOP Se aguzzate la vista, potete vedere una serie di adesivi che reca la scritta “Hybrid Test Vehicle”, il che significa che il motore V8 biturbo avrà almeno una unità elettrica per aiutarlo a essere più efficiente. A questo punto viene spontaneo chiedersi quali prestazioni entreranno in gioco, poiché per il Concept XM la Casa tedesca ha lasciato trapelare una potenza di 750 cavalli, e ci si aspetterebbe che la variante di produzione dia seguito a tale affermazione. Purtroppo, è prematuro fare supposizioni, bisognerà attendere una conferma ufficiale sui reali dati di potenza e coppia e sulle performance dinamiche di un bestione del genere.

VEDI ANCHE

Nuovo SUV premium BMW: motori ibridi e potenze fino a 750 CVSTILE CHE SI EVOLVE E per quanto riguarda il design? Qui possiamo sbilanciarci un po’ di più visto che la mimetizzazione lascia intravedere le forme del SUV. Dopo uno sguardo più attento al prototipo, sembra confermato che le luci diurne sulla parte anteriore saranno sottili e che funzioneranno anche come indicatori di direzione. La prossima Serie 7 di BMW, così come la rinnovata X7, dovrebbero montare DRL dallo stile simile. Su questo muletto, possiamo anche osservare che le luci posteriori hanno adottato un design più semplice e affilato. Anche se BMW è pronta a rivelare la versione definitiva di questo SUV nel corso del 2022, il suo nome è ancora sconosciuto. Voci da Monaco affermano X8 per dare seguito alla classica nominazione dei modelli a ruote alte della Casa. Ma poiché la divisione sportiva M celebrerà a maggio il cinquantesimo anniversario, è possibile che il nuovo modello possa essere chiamato XM. Per mescolare ancora più le carte, non è escluso che le varianti più “borghesi” saranno chiamate X8, mentre quelle più sportive XM o perlomeno X8 M. Non resta che aspettare qualche mese e avremo più certezze.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/01/2022