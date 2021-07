GRANDE SUV PER MERCATI SELEZIONATI La BMW X7 è un modello grande e lussuoso, lanciato nel 2018, che si rivolge a una nicchia di pubblico ben definita. Certamente non è il SUV che in Europa (e in Italia) fa grandi numeri di vendite, ma altri mercati come gli Stati Uniti o Medio ed Estremo Oriente, sono il suo territorio prediletto. Detto questo, il lussuoso SUV tedesco ha ottenuto un buon successo, quindi in Germania stanno lavorando sul restyling. Dopo i primi prototipi pizzicati su strada lo scorso inverno e la versione limited edition, dedicata al migliore amico dell’uomo che vi abbiamo presentato pochi giorni fa, ecco le ultime immagini della prossima X7, molto meno mimetizzata, beccata fuori da un autolavaggio nei pressi della Sede BMW. Anche se tecnicamente, fra i marchi in diretta competizione, il SUV di Monaco può essere paragonato solo alla Mercedes-Benz Classe GLS, in realtà esiste una certa concorrenza proveniente dai brand americani. Si dice anche che Lexus ha in programma un SUV con tre file di sedili al vertice della sua gamma.

COME CAMBIA LO STILE Le modifiche al controverso frontale della X7 con quella griglia formato “campo di calcio” sono ora molto più visibili rispetto alle precedenti foto spia. La calandra con il gigantesco doppio rene ha più o meno le stesse dimensioni e forma, ma tutto il resto è cambiato. I nuovi fari sono posizionati molto più in basso sul paraurti, non entrando più in contatto con il cofano. La BMW potrebbe infatti lavorare su una configurazione del proiettore a due livelli, come abbiamo già visto su Kia o Nissan. Nella zona posteriore, non compare quasi nulla di diverso rispetto a oggi, anche se la BMW ha camuffato gran parte della carrozzeria. Quindi, o questo è solo un primo muletto che sarà ancora modificato in seguito, oppure semplicemente i designer non vogliono investire risorse per cambiare quella zona. Inoltre, rumor dai piani alti di BMW fanno sapere che l'intera gamma di SUV, dalla X1 fino proprio alla X7, subirà una massiccia riprogettazione, anche se non tutti adotteranno questa forma dei fari. Ovviamente per la gamma della Serie 7, non mancheranno l’ammiraglia berlina e la i7 completamente elettrica.

LE MODIFICHE ALLA GAMMA MOTORI La prossima BMW X7 avrà una gamma di motori diversa rispetto a quella attualmente in listino. La poderosa M50d, che è un diesel quadri-turbo, sarà presto eliminata perché non più adatta a sostenere le restrittive norme antinquinamento. Il suo posto potrebbe essere preso dalla motorizzazione ibrida plug-in della M45e. Inoltre, sembra improbabile che BMW riproponga anche la X7 M60i a causa della bassa domanda di V12 così performanti. Sebbene al momento si sappia poco, il più grande SUV finora costruito da BMW dovrebbe essere pronto per il debutto entro il 2022.