LA NUOVA BMW SERIE 5 IN ARRIVO La nuova generazione di BMW Serie 5 è in piena fase di collaudi in previsione del suo debutto entro la fine del 2022 come m.y. 2023. Un modello di tale successo e strategico per i piani commerciali della Casa tedesca non può permettersi di azzardare uno stile troppo audace, che possa disorientare i tantissimi estimatori di quest’auto, legati a concetti di design piuttosto tradizionale. In altre parole, BMW non può rischiare di perdere terreno nei confronti delle rivali Audi e Mercedes a causa di un inciampo stilistico. Da quello che abbiamo potuto raccogliere dopo il debutto su strada dei prototipi, la BMW Serie 5 non presenterà il futuro look dei fari sdoppiati, che probabilmente vedremo sulle prossime X8, X7 e infine sull’ammiraglia Serie 7 e la sua alter ego elettrica i7.

STILE PIUTTOSTO CONSERVATIVO Gli scatti rubati durante le prove, invece, mostrano i fari con un profilo lineare, privo di guizzi stilistici, che seguono i contorni del cofano, mentre la calandra è piuttosto grande ma non gigantesca, ben integrata con il cofano e il paraurti senza l’eccesso della forma dei denti di Bugs Bunny, come sulla iX o sulla nuova Serie 4. Passando al profilo, anche questo appare molto lineare e le maniglie delle porte a filo della carrozzeria hanno doppia funzione: estetica e aerodinamica. La zona posteriore, ci mostra il cofano del bagagliaio leggermente inclinato, a differenza della precedente generazione di Serie 5. Questo indica un linguaggio di design moderno e molto elegante.

MOTORI CONVENZIONALI, IBRIDI ED ELETTRICI La prossima BMW Serie 5 sarà disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel, oltre che in versione ibrida plug-in e completamente elettrica, come si può osservare dalle foto che mostrano sulle portiere e sul paraurti posteriore sia gli adesivi con la scritta Hybrid Test Vehicle sia Electric Test Vehicle, con quest'ultima variante 100% EV che, quasi certamente, di chiamerà i5. La berlina sarà praticamente identica nelle tre configurazioni di motorizzazione, tuttavia la i5 accoglierà sulla carrozzeria delle finiture speciali per essere riconosciuta immediatamente come veicolo a zero emissioni. La nuova Serie 5, nome in codice G60, è destinata a confrontarsi con rivali del calibro Audi A6, Mercedes Classe E, Volvo S90 e Jaguar XF. Per ora, nessuna di queste vanta una motorizzazione 100% elettrica e la berlina di Monaco potrebbe essere la prima in questo segmento a debuttare sul mercato.