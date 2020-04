LA NUOVA SERIE 5 TOGLIE (QUASI) I VELI

ARRIVERÀ IN AUTUNNO Dopo gli ultimi avvistamenti dello scorso inverno, la nuova BMW Serie 5 è stata beccata durante i collaudi sulle strade intorno a Monaco di Baviera nella sua veste praticamente definitiva. Appena mimetizzata davanti e dietro, non nasconde più tutte le modifiche di stile del facelift. La data di lancio sembra confermata per l’autunno di quest’anno anche se l’emergenza sanitaria causa Coronavirus potrebbe farne slittare di qualche mese l’arrivo. Ma, tant’è e oggi le nuove foto spia hanno catturato due diversi prototipi della berlina premium tedesca.

IL GIUSTO MIX FRA SERIE 7 E SERIE 3 Dalle immagini è chiaro che l’inedito design della BMW sarà una combinazione tra il restyling della Serie 7 e quello della Serie 3 di ultima generazione: la nuova Serie 5 sfoggia una calandra con il classico doppio rene più grande e squadrato di prima, ma che non è così audace come quello della M3 vista di recente. I nuovi proiettori anteriori full LED saranno un po' più affilati rispetto al modello attuale, mentre le prese d'aria sono simili a quelle della Serie 3. per quanto riguarda gli interni, le notizie sono meno dettagliate però il layout dell'abitacolo resterà sostanzialmente uguale a quello di oggi, ma è dato per certo un aggiornamento del sistema infotainment per adeguarlo alle BMW più recenti.

MOTORI NUOVI E VERSIONE ELETTRICA Se a livello di design non ci sono sostanziali aggiornamenti, è possibile che BMW spenderà più risorse per rinnovare la gamma motori. E nonostante Tesla abbia appena dichiarato un rallentamento di vendite delle sue auto elettriche proprio in Germania, i bavaresi non hanno intenzione di sedersi e puntano dritto su una versione a batterie per la loro nuova berlina. Infatti, i piani industriali prevedono anche una versione completamente elettrica della Serie 5, ma in attesa che tutto sia pronto, la tecnologia ibrida offrirà una soluzione intermedia. Infatti, gran parte della nuova tecnologia dei motori elettrificati è già stata sviluppata per altre vetture della gamma. Ad esempio, X5 e X6 sono equipaggiate con il nuovo motore diesel da 3,0 litri mild-hybrid da 340 cavalli che equipaggerà dal 2021 la 540d. Per quanto riguarda il possente quadriturbo, sembra sempre più probabile che il suo ruolo sarà assunto da una versione plug-in hybrid con circa 400 CV a bordo di una versione M550e.