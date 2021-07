TUTTI COMODI E chi l’ha detto che solo gli umani devono viaggiare comodi in auto? Anzi: gli spostamenti in automobile sono spesso molto più stressanti e potenzialmente traumatici per i nostri amici a quattro zampe, anche per le condizioni in cui devono viaggiare, nel bagagliaio o in un piccolo trasportino di plastica.

ONE-OFF In collaborazione con il brand Poldo Dog Couture, casa milanese specializzata in accessori di lusso per cani (di tutte le taglie), BMW Italia ha realizzato una one-off di BMW X7 xDrive40d personalizzata a misura di cane, che potrà quindi muoversi nel comfort più totale. Il progetto è stato curato da Rossella Barbuto, socio della maison.

BMW X7, IL SUV A MISURA DI PET

Il modello scelto per questa insolita collaborazione è la BMW X7 xDrive40d mild hybrid (qui la nostra prova su strada), con un sei cilindri in linea turbodiesel da 3 litri di cilindrata, 340 CV di potenza e ben 700 Nm di coppia massima, abbinato a un generatore elettrico a 48 V di supporto al motore termico, che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. La carrozzeria è in color panna, tinta che ben si sposa con l’estate e il concetto di viaggio.

INTERNI ARTIGIANALI Per quanto riguarda gli interni, curati, l’obiettivo era arricchire la tecnologia, il lusso e l’esclusività di un’auto come BMW X7 con elementi e finiture vintage, curatissimi e senza tempo. Tra questi troviamo un profumatore con aromi realizzati in esclusiva, i tappetini in paglia di Vienna, inserti di legno zebrato lavorati a mano (presenti su plancia, portiere, mobiletto centrale, comandi dei sedili), battitacco in legno con il logo Poldo Dog Couture, rivestimenti in pelle per il volante.

IGIENE A BORDO Particolare davvero intrigante, all’interno dell’ampio bracciolo centrale è stato inserito un igienizzante spray che si attiva avvicinando le mani, composto da una base alcolica potenziata da olii essenziali. Un mix profumato e sicuro, approvato dal dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari che ne ha confermato l’efficacia antimicrobica.

IL KIT PER CANI

Il kit da viaggio realizzato da Poldo Dog Couture per BMW X7 trova posto nell’ampio bagagliaio del maxi SUV tedesco, e comprende:

Valigia in midollino interamente realizzata in Italia con inserti in pelle e foderata in alcantara beige

interamente realizzata in Italia con inserti in pelle e foderata in alcantara beige Una cintura di sicurezza di 40 cm in pelle e paglia di Vienna per assicurare il cane al sedile durante i viaggi nei sedili posteriori

in pelle e paglia di Vienna per assicurare il cane al sedile durante i viaggi nei sedili posteriori Guinzaglio e collare in paglia di Vienna

in paglia di Vienna Copertina 50x50 cm per il sedile posteriore ed arrotolabile in un comodo trasportino con forma cilindrica, realizzato in pelle e paglia di Vienna

ed arrotolabile in un comodo trasportino con forma cilindrica, realizzato in pelle e paglia di Vienna Borraccia termica inserita in custodia in pelle e paglia di Vienna

inserita in custodia in pelle e paglia di Vienna Coperta imbottita con ovatta zerodown , morbida come la piuma d’oca, ma con alto coefficiente di resistenza termica

, morbida come la piuma d’oca, ma con alto coefficiente di resistenza termica Rete divisoria in paglia di Vienna per separare il baule dall’abitacolo

per separare il baule dall’abitacolo Ciotola a scomparsa che si ripiega elettricamente nel vano laterale del baule, gestibile con un pulsante che ne comanda l’apertura e la chiusura

L’allestimento artigianale e lussuoso dell’auto non sarà replicato in serie. Il kit Poldo Dog Couture per X7, invece, è disponibile - solo su ordinazione - sul sito ufficiale dell’azienda poldodogcouture.com.

A PASSEGGIO PER L’ITALIA La partnership tra BMW e Poldo Dog Couture ha previsto anche un originale tour su e giù per lo Stivale, alla scoperta di luoghi bellissimi capaci di venire incontro alle richieste di Pet Hospitality, ossia l’accoglienza degli animali da compagnia e dei loro proprietari. Il tour ha toccato le seguenti tappe: