CE 04 è il nuovo scooter elettrico derivato dal BMW Motorrad Concept Link del 2017. Per la Casa bavarese si apre quindi una nuova era della mobilità urbana, come dice lo stesso Olive Zipse, CEO di BMW: ''Tutti i futuri nuovi modelli BMW Motorrad saranno elettrici''. Scopriamo come è fatto il CE 04 tra motore, batteria, autonomia, ricarica e dotazioni.

Il nuovo BMW CE 04 è dotato di un motore elettrico a magneti permanenti montato nel telaio, tra la batteria e la ruota posteriore, come nelle auto BMW. Con una potenza massima di 42 CV ed è capace di sprintare al semaforo, da 0 a 50 km/h, in 2,6 secondi. La versione L3e-A1 – con potenza nominale a 15 CV e quindi guidabile con patente A1 – ha una potenza massima di 31 CV. La velocità massima di entrambe le versioni è di 120 km/h. Il nuovo BMW CE 04 possiede una batteria da 8,9 kWh.

La batteria agli ioni di litio, che fornisce un'autonomia di circa 130 chilometri per la versione standard e 100 per quella a potenza ridotta, viene caricata con il dispositivo di ricarica integrato, sia attraverso le normali prese domestiche sia nelle wallbox o nelle stazioni di ricarica pubbliche. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore e 20 minuti. Attraverso il caricatore rapido – disponibile come optional – con una potenza fino a 6,9 kW, in luogo dei 2,3 kW dello standard, il tempo di ricarica si riduce a solo 1 ora e 40 minuti, ma per portare la batteria dal 20 all'80 per cento bastano soli 45 minuti. Per la ricarica veloce alla wallbox di casa o in una stazione di ricarica pubblica è necessario un cavo di ricarica Mode 3. Come per le automobili BMW, anche per il BMW CE 04 sono disponibili le soluzioni BMW Charging, per garantire massima flessibilità basata su numerosi programmi personalizzati per la ricarica a casa, in viaggio e al lavoro.

Il telaio del CE 04 è costituito da una costruzione tubolare in acciaio. La ruota anteriore è controllata da una forcella telescopica con un diametro di 35 mm, mentre al posteriore troviamo un braccio oscillante su un solo lato, con le sospensioni e lo smorzamento eseguiti da un asse con struttura a molla a controllo diretto che è completamente coperto. Il nuovo BMW CE 04 è dotato di cerchi da 15'' con pneumatici di dimensioni 120/70 e 160/60, mentre l'impianto frenante si avvale di un doppio disco davanti e un disco dietro.

Il CE 04 è dotato del sistema ASC, che limita la coppia del motore in relazione allo slittamento della ruota posteriore. Il Dynamic Traction Control, DTC, è disponibile come optional e offre una sicurezza di guida ancora maggiore. Allo stesso modo, in luogo dell'ABS di serie, è disponibile l'ABS Pro con funzione cornering come optional. Tre modalità di guida: Eco, Rain e Road, mentra la Dynamic è optional. Completano il quadro delle dotazioni pro comfort i vani portaoggetti laterali e anteriori, col vano laterale per il casco che può essere azionato da seduti, mentre quello per la ricarica del cellulare con uscita USB-C è ventilato.

STRUMENTAZIONE Il nuovo BMW CE 04 è dotato di serie di uno schermo a colori TFT da 10,25 pollici con navigazione a mappe integrata e funzioni di connettività. Per la prima volta il nuovo schermo a colori da 10,25 pollici rende possibile la visualizzazione di una mappa di navigazione nel quadro strumenti.

LUCI A LED I gruppi ottici del nuovo BMW CE 04 si basano sulla più moderna tecnologia LED. Essi comprendono un proiettore per luce abbagliante e uno per luce anabbagliante nella parte anteriore. Oltre a una luce posteriore con tecnologia LED, anche gli indicatori di direzione utilizzano la stessa tecnologia. Disponibile come optional il kit Headlight Pro cornering e le funzioni luminose speciali come ''Welcome'' e ''Good Bye''.