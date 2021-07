BMW ha svelato i cambiamenti alla gamma moto 2022. Modifiche sul fronte dei colori ma non solo: per alcuni modelli, infatti, ci sono aggiornamenti che riguardono gli equipaggiamenti e i pacchetti. Le moto 2022 potranno essere ordinate a partire da agosto 2021. Scopriamo tutte le novità divise per modello.

BMW G 310 GS 2022

La più piccola delle GS dice addio alla versione 40 Years, mentre arriva una nuova colorazione Triple Black in Cosmicblack uni 2.

BMW G 310 R 2022

La naked entry level di Monaco perde la versione Polar white, mentre arriva una livrea Passion in Kyanite blue metallic con cerchi rossi. La nuova variante Cosmic black 2 ha un badge e una maschera del faro di colore nero.

BMW R nineT Scrambler 2022

Sulla Scrambler di casa BMW le gomme da fuoristrada diventano un optional, al prezzo di 50 euro.

BMW R nineT Urban GS 2022

Per l'Urban GS arrivano nuovi colori Imperial blue metallic e Black storm metallic, mentre l'edizione 40 years lascia il listino. Come per la cugina Scrambler anche sulla Urban GS sarà possibile montare gli pneumatici tassellati con un sovrapprezzo di 50 euro.

BMW R 18 e R 18 Classic 2022

Per le grandi cruiser BMW arrivano nuovi colori Mars red metallic, Manhattan metallic matt e Option 719 Galaxy Dust metallic/Titanium silver2 metallic; quest'ultima beneficia della trasmissione di colore nero e di assistenza per la retromarcia. Cambia il supporto per il bagaglio e ora non è necessario smontarlo quando si guida senza valige. Il nuovo pacchetto Option 719 Design Package Aero include coperture per le teste dei cilindri in alluminio spazzolato così come la sella Option 719 e 2 opzioni di ruote Aero e Icon. L'opzione cromata sarà selezionabile su tutte le varianti.

BMW R 1250 GS 2022

La regina GS dispone di un nuovo optional, un nuovo supporto per valige in alluminio. Pochi cambiamenti, insomma... Sarà per il rinnovamento pressoché totale previsto con la nuova GS 2023?

BMW R 1250 RT 2022

Nuove varianti Triple Black, Black storm metallic 2 e Elegance, mentre la Manhattan metallic esce di scena. Aggiornamenti software e nuove funzioni per la turistica di Monaco: il pulsante dei preferiti è ora liberamente assegnabile e sono state implementate facilità d'uso e visualizzazione del quadro strumenti.

BMW R 1250 RS 2022

La livrea Sport è accoppiata al telaio a traliccio di colore rosso, ma la colorazione Austin Yellow metallic abbandona la scena.

BMW S 1000 RR 2022

Tante novità per la supersportiva dell'Elica. Un nuovo colore Style Passion con Mineral grey metallic, ma anche il kit telaio M che diventa standard, con pivot regolabile. Il pacchetto Dynamic vanta ora nuove componenti: Riding Modes Pro, DDC, cruise control e manopole riscaldate. Arriva anche un pacchetto Race con catena M Endurance e terminale sportivo o scarico completo M Titanium. Il pacchetto M prevede sella M Sports, batteria alleggerita M, GPS M con rilevazione dei tempi, ruote in carbonio o forgiate M, opzioni che possono essere ordinate anche singolarmente. Nuovo il coperchio del serbatoio, nero. Nuovo anche il Billet pack, con leve freno e frizione M, pedane M e protezione della leva del freno. Sebbene tutti i pacchetti siano ora combinabili, il pacchetto Sport, invece, abbandona il listino.

BMW S 1000 XR 2022

Nuovo stile Triple Black con Black storm metallic 2, nuovi colori Racing red 2 and Light white/M Motorsport. mentre non sono più disponibili Ice grey, Racing red/White aluminium metallic matt e Light white/Racingbl. met./Racing red (Style Sport). Per la prima volta sulla XR è disponibile il Pacchetto M in combinazione con la colorazione Light white/M Motorsport. Il Billet pack elimina la protezione sinistra del motore.

BMW F 750 GS 2022

Il nuovo stile Triple Black con Black storm metallic per la GS 750 include 2 paramani, mentre la Edition 40 years GS e il colore Black storm metallic non sono più disponibili.

BMW F 850 GS 2022

Anche per la GS più grande stessa sorte: guadagna un nuovo stile Triple Black con Black storm metallic e i 2 paramani, mentre Edition 40 years GS e Black storm metallic non sono più a listino.

BMW F 850 GS Adventure 2022

Sulla GS 850 Adventure oltre ad arrivare il già noto stile Triple Black con Black storm metallic troviamo anche una nuova doppia sella e un nuovo colore Light white uni. Anche per lei addio a Edition 40 years, Black storm metallic e Ice grey uni.

BMW F 900 R 2022

Sulla F900 R arriva un nuovo stile Exclusive con Blue stone metallic, ma anche uno stile Sport with Light white /Racing blue metallic/Racing red che include il paramotore inferiore, mentre non c'è il coprisella del passeggero. Abbandonano il listino il San Marino blue metallic e lo stile Sport Hockenheim con Silver metallic/Racing red.

BMW F 900 XR 2022

Ultima, ma non per importanza, la più piccola delle XR: vanta il nuovo stile Triple Black con Black storm metallic ma dice addio all'Exclusive con Galvanic Gold metallic.