BMW AL MBE Il Motor Bike Expo 2021, in edizione estiva per la prima volta nella sua storia, sta per cominciare, l’appuntamento è fissato per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno. Tra i vari espositori presenti alla Fiera di Verona ci sarà anche BMW Motorrad Italia che parteciperà portando la propria gamma Heritage e 2 modelli su base R 18 davvero speciali.

DOVE VEDERLE La casa bavarese avrà due stand distinti, allestiti uno all’interno e l’altro all’esterno dei padiglioni. Sullo stand BMW Motorrad al padiglione 4 sarà presente tutta la produzione in serie di R 18 e la gamma R nineT, oltre agli accessori e all’abbigliamento tecnico e lifestyle del segmento Heritage. Sarà inoltre presente un corner dedicato alla collaborazione con il prestigioso brand di gioielli personalizzati Nove25, dove oltre a poter toccare con mano alcuni dei prodotti dedicati a BMW Motorrad sarà anche possibile configurare il proprio gioiello attraverso il configuratore on line dedicato.

STAR DELLA CUSTOMIZZAZIONE I riflettori saranno puntati però tutti sull’area esterna, sul SoulFuel Loft, dove tra gli esemplari della famiglia R 18 saranno esposti due gioielli della customizzazione: la Spirit of Passion, customizzazione estrema della R 18 ideata da Kingston Custom, e la versione BMW R 18 Option 719 Design Package AERO, première dell’equipaggiamento più esclusivo dedicato a questo iconico modello.

LA 719 Questa particolare R 18, che verrà introdotta sul mercato a partire da settembre 2021, celebra l’Option 719 con una serie di dettagli ed equipaggiamenti veramente unici: vernice Option 719 Galaxy Dust metallic/Titanium Silver 2 metallic, i coperchi delle teste dei cilindri, il coperchio anteriore e i coperchi dello snorkel di aspirazione realizzati in lamiera di alluminio, cerchi in lega dedicati, Sella Option 719.

LA SPIRIT La linea della Spirit of Passion - realizzata da Dirk Oehlerking, titolare di Kingston Custom - è stata realizzata senza sconvolgere la sostanza della maxi cruiser BMW. ''La R 18 è talmente perfetta che non ho voluto toccarne la parte tecnologica. Il telaio è originale al 100%: è così elegante e sofisticato che non dovrebbe mai essere toccato'' ha commentato Oehlerking, che però ha rivisto profondamente l'estetica con una carenatura integrale realizzata completamente a mano così come il manubrio e il parafango. Lo scarico standard è stato modificato da Oehlerking secondo il suo classico stile.