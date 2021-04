I SALONI La pandemia ha messo i bastoni tra le ruote anche al mondo delle moto, in particolare a quello dei saloni: l'edizione numero 78 di Eicma, per esempio, è stata spostata direttamente nel novembre 2021. Anche la Fiera di Verona, il Motor Bike Expo, ha subito vari avvicendamenti, ma ora è pronta a scaldare i motori.

CAMBIO DATE L'appuntamento con Motor Bike Expo 2021 è per il 18-20 giugno nell'area di Verona Fiere. Un evento che si preannuncia dinamico, diverso: le ultime novità di mercato, ma anche gare, contest e competizioni, esposizioni indoor e outdoor, tutto nel completo rispetto delle norme anti-covid. Biglietteria online, mascherina obbligatoria, distanziamento, scanner per il rilevamento della temperatura, dispenser di gel igienizzanti tra i padiglioni e persino un equipe di medici e infermieri specializzati, con tanto di isolation room per poter mettere in quarantena chi fosse affetto da sintomi compatibili col Covid-19. Insomma, il Motor Bike Expo di Verona vi aspetta, in piena sicurezza, dal 18 al 20 giugno prossimi.