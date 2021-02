Il panorama delle cruiser ha di recente accolto la R 18, il modello su cui BMW Motorrad ha investito di più nella propria storia. Le sue linee classiche hanno subito catturato l’attenzione di tutti e, come dice la Casa, è pronta ad essere protagonista di numerose personalizzazioni. Non poteva mancare all’appello Wunderlich, da sempre leader negli accessori aftermarket per la Casa dell’Elica.

Il portatarga laterale lascia in bella mostra la ruota posteriore. Il suo design è in linea con lo stile della moto, è in tinta con il telaio nero della R 18. Facile da montare sui punti d’attacco del forcellone, i cavi dell’illuminazione (a LED) della targa passano senza farsi notare nei tubi del portatarga stesso. Il prezzo è di 306,54 euro: incluso nel prezzo c’è anche il set di fissaggio, mentre sono da ordinare gli attacchi (da 8 o 5 mm) per le frecce e per il catarifrangente posteriore. Il prodotto è coperto da 5 anni di garanzia ed è disponibile in un unico colore.

BMW R 18: CARENATURA PER FARO

Caratterizzato da un design pulito, la carenature per il faro anteriore è fissata al manubrio e dona alla moto un aspetto inconfondibile alla R 18. Non solo si rifà al concept della BMW R 18/2, ma in abbinamento con il cupolino (da ordinare separatamente) aiutano a proteggere – sebbene in piccola parte – il busto del pilota dall’aria. Il supporto del cupolino è realizzato in tubi d’acciaio mentre le stripes bianche, di diversa larghezza, sono realizzate a mano così come tutto il prodotto che viene sagomato su una fresa CNC. La carena per il faro è disponibile in due colori: nero/bianco e black Storm Metallic a un prezzo di 716,62 euro.

Un motore così speciale e unico come il Big Boxer dev’essere protetto a dovere. Ecco che Wunderlich ha realizzato un paracilindri caratterizzato da un tubo da 32 mm in modo da coniugare sicurezza ed estetica. La protezione, in un solo pezzo, è verniciato in polvere e si sposa bene con la sagoma della moto: si fissa su sei punti solidi, accuratamente selezionati. Le barre inferiori non compromettono il design della moto, mentre il fissaggio su più punti garantisce una miglior distribuzione delle forze generate dalla caduta. Disponibile in due colorazioni: cromato (511,58 euro) o nero lucido (409,06 euro).

Le cruiser sono moto pensate anche per i trasferimenti in coppia. Ecco che, per il passeggero, arriva lo schienale che non solo viaggerà in maniera più confortevole, ma donano anche un look classico alla cruiser bavarese grazie alla struttura verniciata a polvere. Facile da montare grazie alle istruzioni dettagliate, lo schienale Wunderlich fatto a mano costa 511,58 euro per entrambe le colorazioni: nera o cromata.