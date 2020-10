A CIASCUNO IL SUO Ogni brand, auto e moto che sia, ha un produttore di accessori che si specializza per un unico marchio. Nel caso delle due ruote, Wunderlich è da sempre lo specialista dell'aftermarket per tutti i modelli BMW Motorrad. Per questo fine 2020 l'azienda ha presentato una serie di novità, che spaziano dal comfortevole parabrezza Marathon al più sportivo cupolino Flowjet per la GS 1250, passando per l'Endurance Pro dedicato alla supersportiva S 1000 RR.

Per la regina delle vendite, Wunderlich dedica un cupolino basso, in grado di regalare alla moto un look decisamente aggressivo e sportivo, ma senza tralasciare l’aerodinamica. Infatti il cupolino Flowjet permette di far defluire l’aria in modo omogeneo sul corpo del pilota, così da non creare fastidiose turbolenze. Nonostante le dimensioni ridotte, il cupolino è regolabile in inclinazione e altezza allo stesso modo di quello originale. Largo 31,4 cm e alto 32,8 cm, il Flowjet è disponibile esclusivamente nero e ha un prezzo di 81,91 euro con 5 anni di garanzia. Questo cupolino è adatto ai seguenti modelli BMW:

R 1200 GS LC (2013 - 2016)

R 1200 GS LC (2017-)

R 1200 GS LC Adv. (2014-)

R 1250 GS

R 1250 GS Adventure

Questo cupolino è stato sviluppato dall’azienda tedesca ispirandosi alla partecipazione della S 1000 RR nelle principali competizioni endurance. Il modello Endurance Pro è spostato verso il cruscotto ed è più alto di 40 mm rispetto al cupolino originale: nonostante sia più grande, si adatta perfettamente al look della carena seguendone una linea coerente. Spesso 5 mm, il materiale plastico in cui è realizzato il cupolino è antigraffio e infrangibile, ma soprattutto è trasparente e non produce nessuna distorsione ottica. I bordi sono arrotondati e lucidati a mano, per migliorarne l’aerodinamica. Il cupolino Endurance Pro dedicato alla BMW S 1000 RR è lungo 42,6 cm e largo 44,1 cm, ha 5 anni di garanzia della casa e viene offerto in due colorazioni: trasparente oppure grigio, enrambi a un prezzo di 122,92 euro.



Parabrezza “Marathon” per BMW F 900 XR, R 1250 R e R 1250 GS

Se non volete rinunciare a comfort e protezione aerodinamica a bordo della vostra BMW a due ruote, la soluzione in casa Wunderlich si chiama Marathon, ed è in grado di regalare un eccellente relax anche nei viaggi più lunghi. La forma e il profilo del parabrezza minimizzano le turbolenze d’aria, proteggento busto e spalle anche nel caso di conducenti più alti. Nelle lunghe distanze, “Marathon” fa una vera e propria differenza, evitandovi crampi, contratture e dolori a collo e schiena. Il prodotto è antigraffio, spesso 5 mm ed è facilmente sostituibile all’originale. Per ogni BMW c’è un Marathon dedicato, con prezzi differenziati: