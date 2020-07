CUPOLINI ESTIVI Il cupolino (o parabrezza, che dir si voglia) è una vera e propria manna nella stagione invernale, salvatore dell'impavido motociclista da docce certe e colpi di freddo. Ma d'estate? Farebbe comodo un po' d'aria! Ecco che Wunderlich ha pensato anche a questo, con il cupolino Marathon Airvented.

COME FUNZIONA Per far godere al motociclista un po' di quell’aria che un normale cupolino inevitabilmente preclude, il centro R&D Wunderlich ha realizzato un cupolino, in due differenti colori, denominato Marathon Airvented. La sua particolarià è una griglia di ventilazione regolabile, che quando si trova in posizione aperta garantisce un flusso d'aria verso il guidatore e che può essere convenientemente richiusa quando piove o fa freddo.

PER QUALI MODELLI Il cupolino Marathon Airvented è realizzato in due varianti, per equipaggiare le moto BMW serie K 1600 e per lo scooter C 400 GT. Sagomati in modo da limitare al massimo le turbolenze, nella parte inferiore i due Marathon Airvented sono più larghi rispetto ai cupolini originali, così da garantire una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Entrambi sono realizzati in pregiato PMMA spesso 5 mm, hanno un aspetto pulito ed essenziale e garantiscono un’immagine priva di distorsioni, oltre a essere caratterizzati da un’elevata rigidità, stabilità della forma e resistenza ai graffi.

MISURE, COLORI E PREZZI Il cupolino Marathon Airvented per BMW C 400 GT misura 575 x 610 mm (lunghezza x altezza), mentre quello per BMW serie K 1600 è di 678 x 607 mm. I cupolini hanno 5 anni di garanzia e sono realizzati a mano in Europa. Marathon Airvented è disponibile in due differenti colori per BMW K 1600 (sotto l'elenco dei modelli): Smoke Grey (Art. 35380-302) e Transparent (Art. 35380-301) e non è compatibile con l'accessorio borsa cruscotto (art. 20892-000). Il prezzo del cupolino per la GT tedesca è di 286,03 euro.

K 1600 B

K 1600 Grand America

K 1600 GT (-2016)

K 1600 GT (2017-)

Anche per il BMW C 400 GT Marathon Airvented è disponibile in Smoke Grey (Art. 41332-205) e Transparent (Art. 41332-206): al prezzo di 184,44 euro.