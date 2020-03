ACCESSORI BMW L'azienda tedesca Wunderlich produce accessori e prodotti dedicati alle moto Bmw. Tra queste c'è naturalmente la GS, a cui abbiamo di recente dedicato una speciale ''guida all'acquisto'', che potete consultare QUI. Per il 2020 le linee Extreme includono protezioni motore, collettori, valvole e cilindro e un set di valigie laterali.

PROTEZIONE MOTORE Per salvaguardare la protezione anteriore originale dei motori boxer Bmw Wunderlich ha realizzato una

cover protettiva in plastica rigida. Parte della linea Extreme di Wunderlich, la cover protezione motore è in vendita a 102 euro con 5 anni di garanzia inclusa.

Compatibile con i seguenti modelli Bmw:

- R 1200 GS LC (2013-16)

- R 1200 GS LC (2017-)

- R 1200 GS LC Adv. (2014-)

- R 1200 R LC

- R 1200 RS LC

- R 1200 RT LC (2014-)

- R 1250 GS

- R 1250 GS Adventure

- R 1250 R

- R 1250 RS

- R 1250 RT

PROTEZIONE VALVOLE E CILINDRO Dedicata alle BMW R 1250 GS, R 1250 GS Adv, R 1250 R, R 1250 RS, R 1250 RT è invece la protezione per il coperchio valvole e per il cilindro. Realizzata in plastica resistente agli urti, la protezione serve percheé i cilindri nel motore “boxer” BMW sono sporgenti ed esposti. Le due protezioni -sul lato destro e sinistro- sono vendute insieme e sono disponibili nel solo colore nero al prezzo di 204 euro.

PROTEZIONE MOTORE E COLLETTORI Sempre della linea Extreme di Wunderlich fa parte la protezione per motore e collettori pensata per BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure, che protegge lasciando pressoché invariate altezza da terra e libertà di inclinazione della “GS”. Realizzato per evitare che la moto possa incagliarsi nel fuoristrada in presenza di rami, ciottoli o pietre, ha delle aperture nella struttura che fa uscire l’acqua eventualmente raccolta in caso di guado. La protezione motore e collettori è in alluminio con elementi di fissaggio antivibrazione. Disponibile nei colori anodizzato argento e verniciato a polvere nero, costa 286 euro.

SET VALIGIE Per accompagnare i motociclisti nei viaggi in off road o in autostrada Wunderlich ha pensato a un set di valigie laterali, impermeabili all’acqua e alla polvere. Disponibili in versione in alluminio non trattato e verniciata a polvere nera, si agganciano perfettamente ai supporti originali delle varie BMW Adventure (F 850 GS Adventure, R 1200 GS LC Adventure e R 1250 GS Adventure).

Capienza: valigia sinistra 45 litri ; valigia destra 40 litri

Dimensioni: (L x P x H): 440 x 280 x 390 mm ; 440 x 205 x 390 mm

Prezzo: 747 euro (alluminio non trattato) ; 870 euro (verniciate a polvere nera)