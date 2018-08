Autore:

Giulia Fermani

ACCESSORI PER GLOBE TROTTER Dopo il debutto nei concessionari delle nuove V-Strom 1000 Feel More e Globe Rider, edizioni speciali della Adventure Touring di Hamamatsu, Suzuki lancia una nuova campagna legata alla V-Strom. Chi comprerà una delle due versioni in gamma entro il prossimo 30 settembre potrà corredarla con il tris di valigie in alluminio spendendo 600 euro invece che i 1.877 normalmente richiesti per il set.

IL KIT DI VALIGIE Il kit, composto da una coppia di borse laterali da 37 litri di capacità abbinate a un bauletto da 38 litri hanno pareti in alluminio con spessore di 1,5 mm e tutti gli spigoli protetti da inserti in plastica ad alta resistenza, oltre ad attacchi e cerniere in acciaio inossidabile.