SPECIAL La BMW R nineT è una delle moto più apprezzate dai customizzatori, e propensa a diventare un’ottima base per special o personalizzazioni. La filiale italiana della Casa dell’Elica ha preparato una “On line Edition” dedicata alla propria heritage, ma se per voi non fosse abbastanza… ecco che Wunderlich ha pensato a una serie di accessori per tutte le R NineT: dalla Pure alla Urban G/S.

Faro supplementare SixDays

Si chiama SixDays il faro supplementare di Wunderlich, montato sul paracilindri della R nineT. Questo accessorio offre un’illuminazione superiore a quella standard e, inoltre, regala alla moto un look da globetrotter. Il diametro del faro è di 155 mm, mentre la lampadina principale è una H3 12V. Incluso nel prezzo c’è anche la pellicola gialla da mettere sul vetro. IL prezzo del faro SixDays di Wunderlich è di 275,78 euro.

Ruota anteriore da 21”

Considerato come una condizione sine qua non per l’utilizzo in fuoristrada, la ruota da 21” di sua natura assorbe molto meglio le irregolarità e le asperità del terreno. Con questo optional di Wunderlich, la R nine T risulta più stabile in percorsi off-road più impegnatici, in particolar modo tra fango e sabbia. Inoltre, la struttura della ruota da 21“ è stata studiata in maniera tale da non compromettere la dinamica della guida su strada. Sostituendola alla ruota da 19” della Scrambler e della Urban G/S, le R nineT guadagnano una linea più coerente con la loro indole.

La ruota a raggi incrociati da 2,15 X 21” in alluminio si può utilizzare con pneumatici tubeless, e il kit Wunderlich comprende la ruota fonica per l’ABS (appositamente sviluppata per l’impianto frenante con ABS già previsto di serie), il parafango “SIXDAYS” e tutto il necessario per il montaggio, istruzioni comprese. Il prezzo del kit è di 1.393,26 euro, ma il montaggio richiede obbligatoriamente anche il kit di ammortizzatori che aumenta l’escursione di 50 mm. Il prezzo: 2.100 euro.

Borsa laterale Mammuth

Si chiama Mammuth la borsa laterale che Wunderlich dedica alla R nineT. Fatto a mano e realizzato in cotone cerato, questo accessorio conferirà alla vostra BMW un look rétro ed elegante, abbinando anche la praticità di una borsa laterale. La borsa è dotata di una zip e due cinghie in cuoio. Con una capacità di 9,5 litri, la Mammuth è resistente agli agenti atmosferici grazie a sacche interne impermeabili. La borsa misura (in cm) 33 x 28 x 32 e si fissa alla moto con il relativo kit di supporto.

Il prezzo di una borsa è di 204,94 euro mentre per un solo supporto il costo da sostenere è di 153,68 euro. Dunque, per avere una coppia di borse Mammuth montate il prezzo è di 717,24 euro.