Autore:

Danilo Chissalè

FESTA NELLA FESTA I Motorrad Days di Garmisch, imperdibile appuntamento per i possessori di BMW di tutta Europa, hanno fatto da cornice al lancio della BMW R nineT /5: una serie speciale della Heritage bavarese nata per festeggiare i 50 anni dalla nascita della leggendaria serie /5 e i 50 anni di attività dello stabilimento berlinese di Spandau.

PER TUTTI I GUSTI L’ultima arrivata va a completare una famiglia di moto in grado di accontentare ogni tipo di appassionato. La gamma R nineT comprende l’entry level Pure – base di partenza della /5 – la capostipite R nineT, la Café Racer, la Scrambler e la stilosa Urban G/S.

RIGOROSAMENTE ARIA In comune hanno tutte lo stesso cuore pulsante, il bicilindrico boxer da 1.170 cc in grado di erogare 110 cv di potenza massima. La scelta del bicilindrico raffreddato aria/olio è ideale per mantenere la gamma R nineT più fedele possibile alle sue progenitrici, serie /5 inclusa.

LE CARATTERISTICHE Prodotta in numero limitato e dotata di manopole riscaldate di serie, la R nineT / 5 riaccende i ricordi di quell'epoca passata, riportando in vita i modelli / 5 unendo fascino nostalgico ed estetica contemporanea. La serie Anniversasio si presenta con paraginocchia contemporanei e un elaborato rivestimento in metallo Lupin Blue metallizzato con effetto sfumato e doppia linea sul serbatoio del carburante, che reca il simbolo dell'anniversario. Anche gli specchietti retrovisori e il collettore di scarico ricordano lo storico modello, così come la sella doppia sagomata nello stile del modello / 5 con goffratura incrociata, cinturini a strappo, bordature bianche e soffietti sulla forcella telescopica. Il rivestimento del motore, del cambio, della forcella anteriore, dei mozzi delle ruote e dei raggi in Aluminium Silver richiamano elegantemente i leggendari modelli / 5, così come gli elementi rifiniti in nero, tra cui il telaio e la copertura dell'albero di trasmissione.

USCITA E PREZZO La BMW R nineT /5 arriverà nei concessionari a settembre 2019 con un prezzo di listino di 15.700 euro, 2.150 euro in più rispetto alla nineT Pure da cui deriva.