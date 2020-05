BMW R NINE T ON-LINE EDITION 2020: LA VERSIONE SPECIALE CHE SI COMPRA DA CASA

VERSIONI DIGITALI Durante il periodo di lockdown, BMW ha proposto alcune versioni speciali chiamate “Digital Edition” relative alle R 1250 GS, R 1250 R, C 400 X e C 400 GT. Stavolta, dall’8 maggio fino all’8 giugno 2020, la Casa dell’Elica apre gli ordini per le versioni speciali della famiglia R NineT. Si chiameranno “On-Line Edition'' queste edizioni speciali della heritage BMW, che saranno equipaggiate con una serie di accessori Option 719.

ATELIER BMW I kit di componenti Option 719 – così si chiama la linea di accessori con finiture artigianali esclusive – sono composti da una serie di accessori fresati e ricavati dal pieno. Questi accessori saranno dedicati alle R Nine T “standard”, Pure, Scrambler e Urban G/S: tutte verranno proposte con gli indicatori di direzione a LED bianchi, la cromatura dei collettori di scarico e – solo per la Scrambler – i cerchi a raggi. Per la On-Line Edition si può scegliere fra tre tipologie di accessori Option 719:

Classic - superficie in alluminio puro

Storm - superficie in varie sfumature di grigio

Club Sport - superficie nera con dettagli a contrasto oro

COSA COMPRENDE LA ''ON-LINE EDITION'' Ciascun kit è caratterizzato dai coperchi della testa dei cilindri, carter motore anteriore, leve frizione e freno anteriore regolabili, coperchi dei serbatoi per il liquido freni, pedane pilota, pedane passeggero e supporto sella. L’installazione sarà richiesta al concessionario attraverso il quale si finalizza il contratto d’acquisto.

PREZZO E MODALITÀ D'ACQUISTO Per prenotare un modello basta andare sul sito dedicato: dopo aver versato una caparra di 1.000 euro, che verrà integralmente restituita nel caso in cui non si finalizzasse il contratto d’acquisto. La finalizzazione del contratto avverrà attraverso il Concessionario BMW Motorrad scelto. Il vantaggio economico relativo all’acquisto delle On-Line Edition sarà di oltre 3.300 euro su tutta la gamma R NineT. Per riportare un esempio. la versione “base” della R NineT On-Line Edition passa da 20.507 a 17.770 euro.