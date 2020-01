COME RINASCE UNA LEGGENDA Nostalgici delle special di una volta, amanti del marchio BMW, udite, udite. Ma soprattutto guardate e, se vi va, aprite il portafoglio, perché mai come questa volta potrebbe valerne la pena. Osservate bene le immagini di questo servizio e poi parliamone. Il progetto “Nostalgia” degli americani di NMoto Studio è uno sforzo progettuale unico nel suo genere, che ha replicato in maniera fedele una moto iconica, quasi leggendaria della Casa tedesca, che fu costruita in appena due esemplari nel 1934, restando al semplice stadio di prototipo. Si chiamava R7 ed era talmente avanzata a livello tecnologico che gli altissimi costi di produzione ne sconsigliarono la messa in produzione. Ebbene, oggi gli specialisti di Miami (Florida) di NMoto Studio hanno riportato in vita questa motocicletta partendo da una moderna BMW R nineT.

DUE ANNI DI RESTAURI PER L'ORIGINALE L’idea deve essere nata dopo che una R7 originale è stata presentata alla kermesse di Pebble Beach del 2012, dopo ben due anni di restauri. Una sorta di Araba Fenice rinata dalle sue stesse ceneri, visto che la moto abbandonata è stata recuperata dall’oblio di una cantina sotto chili di polvere, detriti e in pessimo stato. Gli specialisti americani hanno tratto ispirazione da questo rarissimo esemplare in stile Art Decò e gli hanno reso omaggio creando un kit basato sulla R nineT e composto da 96 elementi realizzati tutti a mano e in alluminio, pescando dai cataloghi dei migliori specialisti after market del mondo. Guardate i dettagli, osservate le finiture di altissimo pregio e assemblate con cura maniacale per far rivivere in tutto il suo splendore questa vintage dei giorni nostri.

TUTTI I PEZZI IN LEGA LEGGERA Parliamo di parafanghi, elementi laterali, teste cilindri, uno scarico fatto su misura, sella monoposto regolabile in quattro posizioni, manubrio dritto e serbatoio in lega leggera. La verniciatura, proprio come nel prototipo a cui si ispira, è di colore nero con eleganti profili bianchi. La moto è stata modellata quasi tutta artigianalmente miscelando lo stile anni ’30 con la tecnologia moderna. Il bicilindrico boxer di 1.170 cc da 110 CV della NineT si sposa al telaio scatolato e alle sospensioni regolabili ed è omologato secondo le normative antinquinamento Euro 4.

50.000 DOLLARI E LA CREATE COME VI PIACE Il risultato finale è davvero ottimo, tanto che la moto è stata presentata anche in occasione del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2019, vetrina mondiale sulle eccellenze dei motori a due e quattro ruote, nonché ritrovo di facoltosi collezionisti che si contendono a suon di rilanci milionari modelli di auto e moto rari e iconici. I dettagli della Nostalgia sono curatissimi e non direste mai che, sotto al kit, si nasconda una normale BMW dei nostri tempi, per di più ampiamente personalizzabile. Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo? Veniamo alle formalità di rito: rumor dagli States dicono che gli artisti di NMoto Studio hanno fissato il prezzo in circa 50.000 dollari, esclusa la moto, e gli ordini sono già aperti, è sufficiente andare sul sito e disbrigare le procedure per accreditarsi e creare la propria Nostalgia/R7 come preferite. Dopodiché è sufficiente passare dalla cassa...