ACCESSORI PER BMW R 1250 RT L'azienda tedesca Wunderlich produce accessori e prodotti dedicati alle moto Bmw. Dopo avervi presentato le linee Extreme 2020, con proposte dedicate (anche) alla Bmw GS, oggi parliamo di altre 4 novità a catalogo. Studiati per la tourer Bmw R 1250 RT, ma non solo, gli accessori Wunderlich includono l'antifurto Navigator, una borsa per cruscotto, il parabrezza Touring Marathon e il portabagagli per valigie laterali. Vediamoli in dettaglio per scoprirne prezzo e caratteristiche.

ANTIFURTO NAVIGATORE L'antifurto di Wunderlich nasce per proteggere i navigatori originali BMW “navigator” IV, V e VI per la R 1250 RT. Facili prede dei malintenzionati, in quanto tanto facili da fissare al cruscotto quanto da togliere, con il ssitema di Wunderlich i navigatori vengono collegati al bloccaggio serrature centralizzato della moto. Una volta attivato il bloccaggio, un sistema meccanico interverrà a serrare saldamente il pulsante di sblocco meccanico del GPS servendosi di un piccolo servomotore. Il sistema è invisibile dall'esterno ed è in vendita al prezzo di 163,93 euro.

BORSA CRUSCOTTO Dedicata alla BMW R 1250 RT e alla R 1200 RT LC (a patto che non sia più anziana del 2014), la borsa da cruscotto di Wunderlich è quasi invisibile, coprendo al centimetro lo spazio fra la copertura cruscotto e il cupolino. Realizzata in cordura, ha una cerniera idrorepellente con linguetta antiscivolo, offre circa 2 litri di capacità e costa 81,91 euro. Colore: nero Dimensioni: 20 x 24 x 6

PARABREZZA TOURING MARATHON Il parabrezza di Wunderlich è pensato per accompagnarvi anche duranti i viaggi più lunghi, grazie alla forma studiata per minimizzare le turbolenze d’aria proteggendo allo stesso tempo busto e spalle. Dedicato alla R 1250 RT e alla R 1200 RT

LC, il parabrezza Touring Marathon è realizzato in plastica acrilica spessa cinque millimetri. Infrangibile e anti-graffio, è in vendita al prezzo di 224,52 euro in due colori: trasparente e grigio fumo.

PORTABAGAGLI PER VALIGIE LATERALI Il timore, quando si vorrebbe intraprendere un viaggio su due ruote, è che non ci sia abbastanza spazio per i bagagli. Per questo Wunderlich ha ideato due portabagagli per valigie laterali dedicati alla BMW R 1250 RT (e non solo, di seguito è riportato l'elenco completo) da montare ai supporti originali delle valigie Vario, senza quindi dover fare nessun foro aggiuntivo sulle stesse. Disponibili in acciaio cromato, argento o nero, sono realizzati in acciaio e costano 204,94 al pezzo.

Compatibile con le Bmw:

K 1600 GT (-2016)

K 1600 GT (2017-)

K 1600 GTL (-2016)

K 1600 GTL (2017-)

R 1200 RT LC (2014-)

R 1250 RT