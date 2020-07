ANCHE SULLO SCOOTER BMW Wunderlich Vario, il sistema di regolazione del parabrezza originale, non è una novità. Già da anni in listino per BMW GS, ora è disponibile anche per i possessori dello scooter BMW C 400 X.

COME FUNZIONA VARIO Il sistema Vario by Wunderlich è capace di intervenire sull’altezza del parabrezza, aumentandola sino ad un massimo di 60 mm rispetto alla posizione standard, per poi bloccarlo esattamente nel punto desiderato. In tal modo sarà possibile godere della migliore protezione possibile, adattando il flusso d’aria in funzione della propria corporatura e dello stile di guida. Il riposizionamento del parabrezza avviene tramite l’uso di una ruota zigrinata facilmente accessibile e regolabile - anche indossando i guanti - il che rende possibile modificare l’altezza del parabrezza anche mentre si è in viaggio.

COME È FATTO VARIO Robusto e capace di garantire precisione e durata nel tempo, Vario è prodotto in Europa, realizzato in acciaio inossidabile, verniciato a polvere nel colore nero e ha una garanzia di 5 anni. La guida su cui è alloggiato Vario, fluida e scorrevole, garantisce una regolazione del parabrezza personalizzabile al 100%. Può essere utilizzato in combinazione con il cupolino Wunderlich Marathon oppure con il cupolino di serie. Il prezzo al pubblico di Wunderlich Vario è di 102,42 euro.