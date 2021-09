Dopo averlo pizzicato qualche mese fa con pesanti camuffature e gruppi ottici posticci, la terza generazione di BMW X1 continua i test in attesa della presentazione ufficiale, attesa per l’inizio del prossimo anno.

Nuova BMW X1 2022: visuale laterale

INCONFONDIBILE Il prototipo sorpreso dai nostri fotografi nei giorni scorsi ha la carrozzeria ancora coperta da adesivi e pannelli posticci, ma i fanali anteriori e posteriori sono quelli della versione finale dell’auto. Decisamente più ampia del modello che va a sostituire la griglia anteriore, sviluppata a tutta larghezza fino a toccare i gruppi ottici anteriori (e non in altezza come sulle più recenti berline, come la Serie 4 Gran Coupé).

Nuova BMW X1 2022: visuale di 3/4 posteriore

MANIGLIA DI FAMIGLIA Lungo la fiancata ci sono alcuni pannelli posticci che nascondono la forma vera e propria dell’auto, ma non si possono non notare le maniglie a filo della carrozzeria, simili a quelle già viste sulla nuova Serie 2 Active Tourer, sulla i4 e sul SUV elettrico iNext. Più sottili i gruppi ottici posteriori, che sporgono leggermente dal portellone. Gli interni dovrebbero riprendere quelli della nuova monovolume, con uno schermo centrale dell’infotainment a sbalzo, cruscotto digitale e una plancia più lineare.

Nuova BMW X1 2022: visuale di 3/4 anteriore

ARRIVERÀ ANCHE ELETTRICO? Il nuovo BMW X1 avrà la trazione anteriore, con alcune versioni più potenti anche a quattro ruote motrici. Probabile l’arrivo di una versione ibrida plug-in e una 100% elettrica chiamata iX1, come è già successo per il fratello maggiore iX3. Il prototipo di queste immagini monta però un motore a combustione interna: lo si capisce dall’assenza di un secondo “tappo” per il carburante - usato dalle versioni plug-in - e dalla mancanza del “bollino giallo” richiesto al Nurburgring per i test delle vetture elettriche e/o elettrificate.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/09/2021