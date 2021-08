STA PER ARRIVARE La prima (e finora unica) generazione di BMW 2 Active Tourer ha debuttato nel 2014, sorprendendo tutti gli appassionati della casa di Monaco di Baviera con una monovolume a trazione anteriore. Ristilizzata nel 2018, la MPV compatta tedesca si prepara finalmente a un doveroso rinnovamento. Più evoluzione che non rivoluzione: la seconda generazione dovrebbe debuttare il prossimo anno.

COME CAMBIA FUORI All’esterno le dimensioni rimarranno sostanzialmente invariate, salvo gli inevitabili centimetri guadagnati qua e là: a crescere è soprattutto il passo, a tutto vantaggio di abitacolo e bagagliaio. Lo stile si fa un po’ più aggressivo, almeno nei limiti di un’auto di questo genere: i gruppi ottici anteriori sono più affusolati e si allungano maggiormente nella fiancata, la griglia si fa più grandicella. Il tocco sportivo per gli appassionati? Gli specchietti retrovisori scendono dai montanti e si spostano sulle portiere.

MOTORIZZAZIONI Confermato il pianale FAAR già utilizzato per le altre vetture a trazione anteriore del gruppo, tra cui la nuova Serie 1 e Mini. Questa scelta permetterà di ridurre il peso complessivo, ma soprattutto di far spazio a motori elettrificati: oltre alla versione 225xe plug-in già a listino (qui la nostra prova video), prevedibile il debutto di powertrain benzina e gasolio mild hybrid a 48V. Ancora presto per escludere la possibilità di una versione iX2 full electric.

E LA SORELLA MAGGIORE? La BMW 2 Gran Tourer, versione leggermente più lunga (e con una fila di sedili extra) ha debuttato l’anno successivo, ed è stata ristilizzata nel 2018. Il suo destino appare però più incerto, al punto che potrebbe definitivamente sparire dai listini BMW: vuoi perché la Active Tourer diventerà un po’ più grande, vuoi perché le famiglie numerose che necessitano di sette posti stanno sempre più spesso spostandosi sui SUV del segmento D.