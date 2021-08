TEMPO DI FACELIFT PER IL SUV ALLA SPINA A neppure un anno dalla sua presentazione e pochi mesi dopo averla guidata per scoprirne pregi e difetti e la BMW iX3, primo SUV 100% elettrico della Casa tedesca, si aggiorna per quello che dovrebbe essere il classico facelift di metà carriera. Il condizionale è d’obbligo, poiché saremmo davanti a un curriculum troppo breve per il BEV di Monaco, ma questo aggiornamento non deve sorprenderci più di tanto. Vi spieghiamo il perché.

ARRIVA A SETTEMBRE Innanzitutto, chiariamo che il debutto europeo avverrà in occasione del IAA Mobility 2021 di Monaco, il Salone dell’Auto tedesco, che si terrà ai primi di settembre e gli ordini sono già aperti, dopo vi diciamo anche i prezzi della gamma. La nuova iX3 inizierà a essere costruita nello stesso mese presso lo stabilimento cinese di Shenyang, ma veniamo alle ragioni che hanno spinto BMW a questo cambiamento. Sostanzialmente, il SUV elettrico conserva lo stile del gemello con motori convenzionali X3, che è stato aggiornato all’inizio di quest’anno, lui si, per il classico lifting di mezza età.

PAROLA D’ORDINE: CONTINUITÀ La scelta è stata, quindi, di dare continuità alla famiglia del SUV medio di casa, anche nella variante a zero emissioni. Ecco che la nuova iX3 ottiene molti degli aggiornamenti che troviamo a bordo della X3 a partire dal frontale dove troviamo un nuovo paraurti anteriore, che secondo BMW condivide elementi di design con i suoi inediti modelli elettrici, il SUV iX e la berlina i4. Anche la classica calandra a doppio rene è leggermente più grande rispetto a prima e presenta nuovi inserti reticolari. BMW ora offre il pacchetto M Sport di serie sull’intera gamma iX3, che prevede uno splitter anteriore basso, nuove prese d’aria sempre davanti, fari adattivi a LED e cerchi in lega leggera aerodinamici da 19” (sportivi da 20” opzionali).

COME CAMBIANO GLI INTERNI L'abitacolo è ora dotato di volante sportivo e sedili sportivi anteriori riscaldabili/regolabili elettricamente, luci interne Ambient multicolore e climatizzatore automatico a tre zone con un sistema di pre-climatizzazione attivabile da remoto tramite app per smartphone. La nuova iX3 aggiorna anche il sofisticato infotainment con uno schermo da 12,3”, più grande rispetto a prima. Anche la console centrale è stata modificata e ora ospita un nuovo pulsante di avviamento, una leva del cambio specifica per il modello sportivo e un selettore della modalità di guida.

IL POWERTRAIN RESTA UGUALE Il motore elettrico e la batteria dell'iX3 rimangono invariati rispetto al modello precedente al restyling. Il sistema comprende un motore elettrico che eroga 286 CV e 400 Nm di coppia, montato sull'asse posteriore e un pacco batterie da 80 kWh. Lato prestazioni, BMW dichiara un tempo sullo 0-100 km/h di 6,8 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 180 km/h. L’autonomia massima è di 460 km, mentre una ricarica completa, utilizzando una wallbox da 11 kW, richiede circa 7,5 ore.

I NUOVI PREZZI La nuova BMW iX3 sarà disponibile in due nuovi livelli di equipaggiamento, denominati Inspiring e Impressive. La Inspiring è dotata di vernice metallizzata, sospensioni adattive, tetto panoramico in vetro e portellone ad azionamento elettrico. I modelli Impressive aggiungono i fari oscurati, l'accesso e l’avviamento senza chiave (keyless), i vetri acustici e i cerchi in lega leggera da 20''. L'abitacolo è dotato anche di un sistema stereo Harman Kardon Surround Sound System, head-up display, controllo gestuale e assistente di parcheggio. Prezzi a partire da 67.300 euro in Germania.