IN ARRIVO LA NUOVA COUPÉ QUATTRO PORTE Dopo la tanto discussa Serie 4 Coupé con la sua mega calandra verticale, è pronta al debutto anche la versione quattro porte Gran Coupé con lo stesso design. Per la seconda generazione della sportiva di Monaco identico sorrisone a 32 denti, che farà parlare detrattori e non, ma anche tanto equilibrio stilistico e una linea davvero ben riuscita, ma scopriamo l’auto insieme.

Rispetto al modello che sostituisce, la nuova BMW è un po’ più lunga (4,78 metri), più larga (1,85 metri) e più alta (1,44 metri). Anche le carreggiate sono state allargate e adesso arrivano a 1,59 metri davanti e 1,62 metri dietro, mentre il passo è di 2,87 metri. Un leggero aumento nelle misure, quindi, per offrire ancora più comfort ai passeggeri. Piacere di stare a bordo assicurato dai cinque sedili full-size e dall’abbondante spazio a disposizione sia per le gambe sia per la testa. Ovviamente in un abitacolo premium, dove rivestimenti e finiture di lusso giocano un ruolo fondamentale. Comfort assicurato anche da un bagagliaio più capiente, che oggi arriva a 470/1.290 litri.

AMPIA GAMMA MOTORI, ANCHE IBRIDI Numerose le motorizzazioni a disposizione fin dal lancio, a quattro e sei cilindri turbo, benzina e diesel, anche con tecnologia mild-hybrid 48V che garantisce un boost di 11 CV. Si parte con il diesel della 420d da 190 Cv, si passa ai benzina con la 420i da 184 CV, per salire fino alla 430i con il nuovo quattro cilindri benzina da 245 CV e arrivare al top di gamma con la 440i xDrive da 374 CV. A seconda delle motorizzazioni fanno parte del pacchetto tecnico cambio automatico Steptronic o Steptronic Sport a 8 rapporti e trazione integrale.

AUTOTELAIO AGGIORNATO La nuova Gran Coupé ha una distribuzione del peso 50:50, un baricentro più basso e incorpora un rinforzo di collegamento degli ammortizzatori anteriori al telaio. L'ulteriore rinforzo del pianale aumenta anche la rigidità nell'area delle sospensioni posteriori, mentre le molle a doppio snodo e l’asse posteriore a cinque bracci sono progettati per ridurre il peso aumentando la rigidità complessiva della struttura. In optional sono disponibili anche gli ammortizzatori a controllo elettronico. La M440i xDrive Gran Coupé viene fornita di serie con un differenziale M Sport, opzionale sulla 430i Gran Coupé è disponibile in optional grazie al Dynamic Handling Package.

A livello infotainment, la nuova Serie 4 Gran Coupé è equipaggiata di serie con il sistema operativo iDrive e display di controllo da 8,8 pollici oltre a un display a colori da 5,1 pollici nel quadro strumenti. In optional è disponibile il BMW Live Cockpit Professional, che presenta un raggruppamento di schermi digitali e che integra un quadro strumenti HD con una diagonale di 12,3 pollici dietro il volante e un display di controllo da 10,25 pollici. Il sistema di navigazione BMW è basato su cloud e sono supportati sia Apple CarPlay sia Android Auto attraverso il sistema operativo dell'auto. Tutti i modelli BMW Serie 4 Gran Coupé 2022 sono dotati di serie della BMW Digital Key e possono ricevere aggiornamenti software OTA (Over the Air).

Numerosi i sistemi di sicurezza standard o opzionali, che includono Speed ​​Limit Assist, Active Cruise Control con Stop&Go, avviso di collisione frontale, frenata automatica di emergenza, avviso di cambio corsia, avviso di traffico in retromarcia e preparazione per collisione posteriore. I clienti possono anche scegliere il Driving Assistant Professional che aggiunge l'assistente per gli ingorghi esteso per le autostrade ad accesso limitato, l'assistente per il mantenimento della corsia attivo con prevenzione delle collisioni laterali e una funzione di visualizzazione assistita nel display della strumentazione che mostra il veicolo e l'ambiente circostante. La nuova BMW Serie 4 Gran Coupé entrerà in listino nei prossimi giorni quando saranno disponibili anche i prezzi dei modelli e degli optional.