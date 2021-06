AGGIORNAMENTO DISPONIBILE Lo scorso primo giugno è iniziato in Germania il BMW Remote Software Upgrade, che aggiorna il sistema operativo BMW ID 7 all’ultima versione, la 21-03. Il software verrà progressivamente reso disponibile su tutti i mercati in cui sono vendute le auto connesse della casa dell’Elica, coinvolgendo oltre 1,3 milioni di vetture spalmate su più di venti modelli differenti.

RICERCA DELLE DESTINAZIONI Il primo, significativo aggiornamento riguarda la ricerca dei luoghi di interesse nel navigatore BMW Maps. Il sistema, lanciato a metà del 2020, si basa su dati in cloud e la disponibilità di informazioni aggiuntive su oltre 120 milioni di punti di interesse, aggiornate in maniera quasi quotidiana. Oltre alla possibilità di cercare destinazioni tramite l’assistente digitale, debutta con questo aggiornamento la One-Box Search, che consente di svolgere ricerche come quando si utilizzano i motori di ricerca su web, con tanto di suggerimenti automatici durante la digitazione. Per chi si trovava bene con la “vecchia” Search Mask, BMW ha re-introdotto la schermata da cui inserire manualmente paese, luogo, via e numero civico.

LE ALTRE NOVITÀ L’aggiornamento porta con sé alcune piccole migliorie, come la possibilità di salvare in maniera permanente le impostazioni del Lane Departure Warning, il cui funzionamento rimane così legato in maniera permanente al profilo BMW ID. Sono stati poi corretti alcuni errori di visualizzazione del Surround View e delle copertine dei brani musicali riprodotti da smartphone Android collegati via Bluetooth.



HI, ALEXA Già disponibile da diversi mesi in Italia, Germania, Austria, Gran Bretagna e Spagna, l’assistente vocale di Amazon Alexa (disponibile anche su Lamborghini e Nissan Juke) arriva anche in Francia, USA, Canada e Brasile. Tramite Alexa è possibile - tra le tante cose - aggiungere oggetti alle liste della spesa, controllare le notizie, riprodurre musica o controllare i dispositivi smart home compatibili.

COME FUNZIONA L’AGGIORNAMENTO Gli aggiornamenti al sistema operativo BMW ID 7 avvengono “over the air”, ossia da remoto, via internet e senza la necessità di recarsi in officina. I file di installazione necessari all’update vengono scaricati in background durante il normale utilizzo del veicolo, mentre l’installazione vera e propria - che richiede che l’auto sia ferma - non porta via più di venti minuti. Si può controllare la disponibilità degli aggiornamenti al software di sistema su My BMW App, sia alla voce Remote Software Upgrade delle impostazioni del veicolo.