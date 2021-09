RINNOVAMENTO COSTANTE DELLA GAMMA Dalla fine del 2018 i tedeschi di BMW hanno iniziato un progressivo aggiornamento e ampliamento della propria gamma che ha coinvolto quasi tutti i segmenti occupati dal costruttore e andando a esplorare nuove soluzioni come quella dell’elettrificazione. Motivo più che valido, questo, per cui anche la Serie 3 è più che pronta per essere rinnovata e aggiornata sia a livello di stile sia con tutta una serie di dispositivi di serie oppure opzionali che da tre anni a questa parte sono diventati disponibili su alcuni dei fratelli più recenti, e nonostante il fatto la Serie 3 sia stata lanciata meno di tre anni fa.

Nuova BMW Serie 3: in arrivo il facelift della media tedesca

INFOTAINMENT EVOLUTO E NUOVI INTERNI Tra queste opzioni è molto probabile che sulla berlina e sulla wagon di Monaco possa fare il debutto l'iDrive 7.0 della BMW iX, insieme a un display curvo e molto più grande, che ovviamente include un touchscreen sopra la console centrale. Sembra chiaro che saranno gli interni dell’auto a ricevere alcuni dei più importanti aggiornamenti, dal design della console, ai nuovi materiali e, naturalmente, al sistema di infotainment molto più avanzato.

NUova BMW Serie 3: cambia poco fuori, ma più in abitacolo

CAMBIA (MENO) ANCHE FUORI Detto questo, anche l'esterno riceverà la sua giusta dose di modifiche, con paraurti ridisegnati e nuovi gruppi ottici anteriori, che dalle foto sembrano avere una disposizione differente delle luci diurne a LED. Un'analisi più attenta del prototipo avvistato durante i collaudi su strada intorno al Nürburgring rivela che il profilo dei fanali diventerà un po' più affilato, mentre le luci diurne partiranno dall'alto anziché dal basso come sull'attuale Serie 3 G20. C'è anche una calandra leggermente rivista, ma nessun enorme aumento di dimensioni sulle orme della discussa Serie 4.

NUova BMW Serie 3: potrebbe avere tutte motorizzazioni ibride

I MOTORI SARANNO ELETTRIFICATI Per quanto riguarda la line up dei motori, la nuova BMW Serie 3 diventerà ancora più focalizzata sull'elettrificazione, con una versione completamente elettrica i3, che sembra ormai evidenziata con la matita rossa sull’agenda dei tedeschi. Insomma, la berlina compatta a zero emissioni arriverà quasi sicuramente. La maggior parte dell'ampio assortimento di motori modulari a benzina e diesel a tre e quattro cilindri in linea del modello attuale sarà comunque acquisita dal model year 2023, con ciascuno di essi evoluto con un sistema mild-hybrid a 48 volt, mentre la gamma ibrida plug-in sarà migliorata con nuove versioni più performanti. Ad ogni modo, modelli come M340i e M340d non avranno la stessa probabilità di tornare, poiché la Comunità Europea si sta avvicinando lentamente ma inesorabilmente allo standard sulle emissioni Euro 7, che li renderebbe quasi invendibili dopo l'anno 2025. Tuttavia, questi modelli così performanti potrebbero rimanere in listino ma equipaggiati con delle unità a quattro cilindri elettrificate, meno impegnative a livello di emissioni, al posto dei sei cilindri in linea.