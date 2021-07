ELETTRICO PREMIUM Il futuro di BMW porta il nome di iX (qui tutti i dettagli). La nuova ammiraglia full-electric tedesca è stata presentata questa mattina a Milano, anticipando di qualche mese il debutto nei concessionari (previsto per novembre 2021). Con il suo design pulito ed elegante e i suoi interni all’insegna del lusso, nuova BMW iX è l’ultima interpretazione del concetto di Sport Activity Vehicle (SAV). Un acronimo coniato dalla Casa dell’Elica per rendere consapevole il cliente che l’auto che sta guidando non è solo un ottimo fuoristrada, ma è anche una vettura perfetta per la quotidianità e per l’uso sportivo.

QUALCHE DATO BMW iX verrà offerta in due varianti, entrambe con trazione integrale elettrica. La top di gamma BMW iX xDrive50 da 523 CV e 765 Nm e la xDrive40 con potenza di sistema di 326 CV e 630 Nm di coppia. Stando ai dati comunicati dalla Casa, la prima (con accumulatori da ben 111,5 kWh) è in grado di percorrere fino a 630 chilometri con una sola ricarica, mentre la versione depotenziata con batteria da 76,6 kWh può viaggiare indisturbata per 425 chilometri. Le grandi potenzialità di iX si traducono in performance di tutto rispetto, con xDrive50 che accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e xDrive40 che raggiunge i 100 orari in appena 6,1 secondi.

TECNOLOGIA HI-TECH La tecnologia BMW eDrive di quinta generazione sfrutta batterie al litio decisamente performanti. La capacità energetica di ogni singola cella è aumentata di circa il 40 per cento rispetto agli accumulatori ad alto voltaggio della BMW i3. La Combined Charging Unit di BMW iX sfrutta sistemi di ricarica a corrente continua fino a un massimo di 200 kW (BMW iX xDrive50) o 150 kW (BMW iX xDrive40). Così facendo è possibile passare dal 10 all'80 % in circa 35/30 minuti, e ripristinare in 10 minuti di ricarica fino a 150 chilometri di autonomia. Il “rifornimento” in corrente alternata sfrutta al massimo potenze fino 11 kW, e si gestisce dal cavo Mode 3 in dotazione.

LISTINO PREZZI Realizzata nello stabilimento pionieristico di Dingolfing in Germania - ribattezzato Mega-Factory - il nuovo SAV dell’Elica dovrebbe arrivare in Italia verso la fine dell’anno. Per quanto riguarda invece i prezzi, l’ammiraglia a batterie tedesca è offerta a partire da 82.870 euro per la entry-level xDrive40 (85.970 euro con pacchetto sportivo), che diventano 101.870 euro per la top di gamma xDrive50 (104.970 euro con pacchetto sportivo).